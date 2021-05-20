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TV Yayın akışı 20 Mayıs 2021 Perşembe! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV Yayın akışı 20 Mayıs 2021 Perşembe yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Akrep, Alev Alev, Bir Zamanlar Çukurova, Bir Zamanlar Kıbrıs, Camdaki Kız ve Mucize Doktor ve Survivor 2021 yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. İşte 20 Mayıs Perşembe Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

TV Yayın akışı 20 Mayıs 2021 Perşembe! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 20 Mayıs Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Alev Alev

KANAL D YAYIN AKIŞI

13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Camdaki Kız

STAR TV YAYIN AKIŞI

13:15 Gerçeğin Peşinde
16:20 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Akrep / 22

ATV YAYIN AKIŞI

14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Bir Zamanlar Çukurova


TRT 1 YAYIN AKIŞI

14:00 Ezgi Sertel
17:00 Anneler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Bir Zamanlar Kıbrıs


FOX TV YAYIN AKIŞI

13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Osman Müftüoğlu
16:15 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli
20:00 Mucize Doktor

TV8 YAYIN AKIŞI

13:15 Doya Doya Moda
17:15 O Ses Türkiye
20:00 Survivor 2021

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