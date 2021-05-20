Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 20 Mayıs Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Alev Alev
KANAL D YAYIN AKIŞI
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Camdaki Kız
STAR TV YAYIN AKIŞI
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:20 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Akrep / 22
ATV YAYIN AKIŞI
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
TRT 1 YAYIN AKIŞI
14:00 Ezgi Sertel
17:00 Anneler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Bir Zamanlar Kıbrıs
FOX TV YAYIN AKIŞI
13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Osman Müftüoğlu
16:15 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli
20:00 Mucize Doktor
TV8 YAYIN AKIŞI
13:15 Doya Doya Moda
17:15 O Ses Türkiye
20:00 Survivor 2021
YORUMLAR