Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 20 Mayıs Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Alev Alev

KANAL D YAYIN AKIŞI

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Camdaki Kız

STAR TV YAYIN AKIŞI

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:20 Güzel Köylü

18:45 Star Haber

20:00 Akrep / 22

ATV YAYIN AKIŞI

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Bir Zamanlar Çukurova



TRT 1 YAYIN AKIŞI

14:00 Ezgi Sertel

17:00 Anneler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Bir Zamanlar Kıbrıs



FOX TV YAYIN AKIŞI

13:45 Temizlik Benim İşim

16:00 Osman Müftüoğlu

16:15 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli

20:00 Mucize Doktor

TV8 YAYIN AKIŞI

13:15 Doya Doya Moda

17:15 O Ses Türkiye

20:00 Survivor 2021