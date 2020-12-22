Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 22 Aralık Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:30 Yeni Gelin

12:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

FOX TV YAYIN AKIŞI

12:45 Aşk Yeniden

14:00 Temizlik Benin İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Baraj

STAR TV YAYIN AKIŞI

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Yeni Bir Ev

18.40 Star Haber

20:00 Yerli dizi/sinema

KANAL D YAYIN AKIŞI

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Yatıya Misafirim Var

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Hekimoğlu

ATV YAYIN AKIŞI

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:45 Acemi Anneler

17:15 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Masumlar Apartmanı