Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 22 Mayıs Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Hasret

16:15 İyi Aile Çocuğu

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:30 Çin Falı

KANAL D YAYIN AKIŞI

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Çok Güzel Hareketler 2

15:15 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Herkül: Efsane Başlıyor

22:00 Galaksinin Koruyucuları 2

STAR TV YAYIN AKIŞI

14:00 Akrep

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Menajerimi Ara

18:45 Star Haber

20:00 İbo Show

ATV YAYIN AKIŞI

16:30 Bozkır Arslanı Celaleddin

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Kardeşlerim

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13:30 Masumlar Apartmanı

15:55 Bir Zamanlar Kıbrıs

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

FOX TV YAYIN AKIŞI

12:45 Son Yaz

15:45 Masumiyet

19:00 Gülbin Tosun

20:00 Savaşçı

TV8 YAYIN AKIŞI

13:30 Salur Kazan

15:45 Kırmızı Oda

20:00 Survivor 2021