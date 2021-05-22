Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 22 Mayıs Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Hasret
16:15 İyi Aile Çocuğu
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:30 Çin Falı
KANAL D YAYIN AKIŞI
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Çok Güzel Hareketler 2
15:15 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Herkül: Efsane Başlıyor
22:00 Galaksinin Koruyucuları 2
STAR TV YAYIN AKIŞI
14:00 Akrep
16:30 En Güzel Bölüm
16:45 Menajerimi Ara
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show
ATV YAYIN AKIŞI
16:30 Bozkır Arslanı Celaleddin
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Kardeşlerim
TRT 1 YAYIN AKIŞI
13:30 Masumlar Apartmanı
15:55 Bir Zamanlar Kıbrıs
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
FOX TV YAYIN AKIŞI
12:45 Son Yaz
15:45 Masumiyet
19:00 Gülbin Tosun
20:00 Savaşçı
TV8 YAYIN AKIŞI
13:30 Salur Kazan
15:45 Kırmızı Oda
20:00 Survivor 2021
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