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        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 23 Ekim 2024: Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 23 Ekim 2024: Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        TV yayın akışı 23 Ekim 2024 listesi bugünü evde televizyon izleyerek geçirecek olan seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Kanalların yayın akışına göre, bugün birbirinden iddialı yapımlar ekrana geliyor. TRT 1'de UEFA Avrupa Ligi Galatasaray - Elfsborg maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi Atalanta-Celtic ve Young Boys-Inter maçları futbolseverlerle buluşacak. Peki, Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 23 Ekim 2024 Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 15:43 Güncelleme: 23.10.2024 - 15:44
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        1

        Günün yorgunluğunu atmak için televizyon karşısına geçen izleyiciler, akşam kuşağında yer alan yapımları araştırmaya başladı. 23 Ekim 2024 TV yayın akışı listesi kanal kanal paylaşıldı. Kanalların yayın akışlarına göre, bu akşam UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi maçları yanı sıra birçok dizi ve film izleyici karşısına çıkacak. Peki, Bugün TV’de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 23 Ekim 2024 Kanal D, ATV, TRT 1, Now, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı...

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Bu Sabah

        10:00 Kalpazan

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Sandık Kokusu

        00:15 Siyah Kalp

        3

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Güne Başlarken

        09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

        16:15 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor

        22:00 Beni Satan Casus

        00:00 Beni Satan Casus

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:15 Yaprak Dökümü

        13:00 Gelinim Mutfakta

        16:00 Ayazın Sonu Güneş

        17:15 Bizi Birleştiren Hayat

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Maymunlar Cehennemi

        22:30 Deli Aşk

        00:30 Maymunlar Cehennemi

        5

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08:30 Aramızda Kalmasın

        11:00 MasterChef Türkiye

        13:45 Gazete Magazin

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

        00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        6

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Sen Anlat Karadeniz

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Kuruluş Osman

        00:20 Karadut

        7

        TRT1 YAYIN AKIŞI

        08:55 Kod Adı Kırlangıç

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Gönül Dağı

        16:40 İddiaların Aksine

        16:45 Ana Haber

        17:30 Galatasaray-Elfsborg | UEFA Avrupa Ligi Maçı

        19:45 Atalanta-Celtic | UEFA Şampiyonlar Ligi

        22:00 Young Boys-Inter | UEFA Şampiyonlar Ligi Maçı

        00:15 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

        8

        NOW YAYIN AKIŞI

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet...

        23:30 Hudutsuz Sevda

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