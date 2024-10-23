TV yayın akışı 23 Ekim 2024: Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
TV yayın akışı 23 Ekim 2024 listesi bugünü evde televizyon izleyerek geçirecek olan seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Kanalların yayın akışına göre, bugün birbirinden iddialı yapımlar ekrana geliyor. TRT 1'de UEFA Avrupa Ligi Galatasaray - Elfsborg maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi Atalanta-Celtic ve Young Boys-Inter maçları futbolseverlerle buluşacak. Peki, Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 23 Ekim 2024 Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı listesi...
Günün yorgunluğunu atmak için televizyon karşısına geçen izleyiciler, akşam kuşağında yer alan yapımları araştırmaya başladı. 23 Ekim 2024 TV yayın akışı listesi kanal kanal paylaşıldı. Kanalların yayın akışlarına göre, bu akşam UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi maçları yanı sıra birçok dizi ve film izleyici karşısına çıkacak. Peki, Bugün TV’de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 23 Ekim 2024 Kanal D, ATV, TRT 1, Now, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kalpazan
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu
00:15 Siyah Kalp
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor
22:00 Beni Satan Casus
00:00 Beni Satan Casus
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Maymunlar Cehennemi
22:30 Deli Aşk
00:30 Maymunlar Cehennemi
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Karadut
TRT1 YAYIN AKIŞI
08:55 Kod Adı Kırlangıç
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Gönül Dağı
16:40 İddiaların Aksine
16:45 Ana Haber
17:30 Galatasaray-Elfsborg | UEFA Avrupa Ligi Maçı
19:45 Atalanta-Celtic | UEFA Şampiyonlar Ligi
22:00 Young Boys-Inter | UEFA Şampiyonlar Ligi Maçı
00:15 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
NOW YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet...
23:30 Hudutsuz Sevda