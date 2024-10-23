Günün yorgunluğunu atmak için televizyon karşısına geçen izleyiciler, akşam kuşağında yer alan yapımları araştırmaya başladı. 23 Ekim 2024 TV yayın akışı listesi kanal kanal paylaşıldı. Kanalların yayın akışlarına göre, bu akşam UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi maçları yanı sıra birçok dizi ve film izleyici karşısına çıkacak. Peki, Bugün TV’de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 23 Ekim 2024 Kanal D, ATV, TRT 1, Now, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı...