Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 23 Eylül Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

12.30 1 Başka Güzel Hazırlık

13.00 1 Başka Güzel

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 İçimizden Biri 'Dizi' (Özel Bölüm)

23.45 Yalancı 'Dizi' (Tekrar)

02.00 İçimizden Biri 'Dizi' (Tekrar)

04.15 Yeni Gelin 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Kadir Ezildi İle En Hamarat Benim

16.00 Fulya İle Umudun Olsun

19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20.00 7.Koğuştaki Mucize 'Türk Filmi'

22.45 Aşk Mantık İntikam 'Dizi'

01.00 7.Koğuştaki Mucize 'Türk Filmi' (Tekrar)

03.30 İyi Oyun 'Türk Filmi'

05.30 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16.00 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)

18.30 Star Haber

20.00 Kazara Aşk 'Dizi'

00.30 Sabahın Sultanı Seda Sayan (Tekrar)

03.10 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)

04.30 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

12.15 Gelinim Mutfakta

15.45 Ece Üner İle Susma

19.00 Kanal D Haber

20.00 Camdaki Kız 'Dizi'

00.15 Yargı 'Dizi' (Tekrar)

02.30 Ödeşme Zamanı 2 'Dizi' (Tekrar)

04.00 Ece Üner İle Susma (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16.20 Esra Erol'da

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi'

00.20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

01.40 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane (Tekrar)

03.55 Akıncı 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

11:15 Masterchef Türkiye 2021

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Masterchef Türkiye 2021