Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 23 Eylül Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
12.30 1 Başka Güzel Hazırlık
13.00 1 Başka Güzel
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 İçimizden Biri 'Dizi' (Özel Bölüm)
23.45 Yalancı 'Dizi' (Tekrar)
02.00 İçimizden Biri 'Dizi' (Tekrar)
04.15 Yeni Gelin 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.00 Kadir Ezildi İle En Hamarat Benim
16.00 Fulya İle Umudun Olsun
19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20.00 7.Koğuştaki Mucize 'Türk Filmi'
22.45 Aşk Mantık İntikam 'Dizi'
01.00 7.Koğuştaki Mucize 'Türk Filmi' (Tekrar)
03.30 İyi Oyun 'Türk Filmi'
05.30 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
13.00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16.00 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)
18.30 Star Haber
20.00 Kazara Aşk 'Dizi'
00.30 Sabahın Sultanı Seda Sayan (Tekrar)
03.10 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)
04.30 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
12.15 Gelinim Mutfakta
15.45 Ece Üner İle Susma
19.00 Kanal D Haber
20.00 Camdaki Kız 'Dizi'
00.15 Yargı 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Ödeşme Zamanı 2 'Dizi' (Tekrar)
04.00 Ece Üner İle Susma (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16.20 Esra Erol'da
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi'
00.20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
01.40 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane (Tekrar)
03.55 Akıncı 'Dizi' (Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
11:15 Masterchef Türkiye 2021
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Masterchef Türkiye 2021
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