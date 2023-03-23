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Bugün TV'de neler var? 23 Mart Perşembe TV yayın akışı belli oldu!

Televizyonda hangi yapımların olduğu araştırılıyor. 23 Mart Perşembe akşamı; Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Camdaki Kız, Aldatmak, Aldatmak, Yüz Yıllık Mucize, Al Sancak, Recep İvedik 6 ve Survivor gibi yapımlar seyirciyle buluşacak. İşte 23 Mart Perşembe yayın akışı listesi...

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  • TV Yayın akışı: 23 Mart Perşembe Bugün TV'de neler var? TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

    Bugün televizyonda birçok film ve program olmak üzere birçok yapım yeni bölümü ile izleyiciyle buluşacak. Bu akşam hangi dizi ve programların yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, "Bugün TV'de hangi diziler var?" 23 Mart Perşembe akşamı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şu şekilde;
  • TV Yayın akışı: 23 Mart Perşembe Bugün TV'de neler var? TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Baba

    08:00 Bu Sabah

    10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

    12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

    18:25 Show Ana Haber

    20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

    02:45 Aile 
  • TV Yayın akışı: 23 Mart Perşembe Bugün TV'de neler var? TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Asi

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    11:00 Hayat Şarkısı

    12:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Aşk ve Umut

    17:00 Hicran

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Camdaki Kız

    02:00 Kuzey Güney

    03:30 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti

    05:45 Arda’nın Ramazan Mutfağı
  • TV Yayın akışı: 23 Mart Perşembe Bugün TV'de neler var? TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

    TV8 YAYIN AKIŞI

    07:15 8’de Sağlık

    08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

    11:15 Survivor 2023

    12:15 Survivor Panorama

    15:00 Canım Annem

    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

    20:00 Survivor 2023

    00:15 Survivor Ekstra

    01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorulat

    03:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

    05:00 Doğduğun Ev Kaderindir
  • TV Yayın akışı: 23 Mart Perşembe Bugün TV'de neler var? TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

    10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

    12:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası

    13:45 En Hamarat Benim

    17:00 Kapımdaki Dedektif

    18:00 Yalnız Kalpler

    19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

    20:00 Recep İvedik 6 (Yerli Sinema)

    22:15 Ego

    01:00 Yasak Elma

    03:30 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri

    05:45 Yalnız Kalpler
  • TV Yayın akışı: 23 Mart Perşembe Bugün TV'de neler var? TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

    ATV YAYIN AKIŞI

    06:35 Hercai

    07:30 Huzur Sokağı

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Mutfak Bahane

    16:00 Esra Erol’da

    18:45 ATV Ana Haber

    19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

    20:00 Aldatmak

    00:20 Bir Küçük Gün Işığı

    02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel

    02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur

    05:50 Mevlit ve Süleyman
  • TV Yayın akışı: 23 Mart Perşembe Bugün TV'de neler var? TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar İle Bugün

    09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

    16:00 Toprak İle Fidan

    17:00 Söz

    18:15 Star Ana Haber

    19:00 Çok Güzel Hareketler 2

    20:00 Yüz Yıllık Mucize

    03:30 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi

    05:30 Söz

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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