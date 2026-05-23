TV yayın akışı 23 Mayıs 2026 Cumartesi: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve yarışmalar yayınlanacak?
23 Mayıs 2026 Cumartesi gününe ait televizyon yayın akışları izleyicilerle paylaşıldı. Türkiye'nin önde gelen kanallarında bugün, sevilen dizilerin yeni bölümleri ve farklı türlerde programlar ekranlara gelecek. Hafta sonunu evde geçirmek isteyenler için Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TRT 1, NOW ve TV8'in güncel yayın listeleri merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunun yanıtı ve detaylı yayın akışı haberimizde…
KANALLARIN 23 MAYIS 2026 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞLARI
KANAL D
07:00 – Yabancı Damat
08:30 – Konuştukça
09:45 – Magazin D Cumartesi
13:00 – Arda’nın Mutfağı
14:00 – Uzak Şehir
16:15 – Arka Sokaklar
18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)
20:00 – Güller ve Günahlar
00:15 - Eşref Rüya
02:45 - Müzik Arası
03:45 - Siyah Beyaz Aşk
SHOW TV
06:00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08:00 – İstasyon
10:00 - Cumartesi Sürprizi
13:00 – Sivri Akıllılar
14:45 - Kızılcık Şerbeti
18:25 – Show Ana Haber (Canlı)
20:00 – Güldür Güldür Show
23:45 - Sivri Akıllılar
01:30 - Kızılcık Şerbeti
03:45 - İstasyon
TRT1
05:48 – İstiklal Marşı
05:50 – Balkan Ninnisi
08:20 – Kod Adı Kırlangıç
09:50 - Türk Mutfağı
10:20 – Hayallerinin Peşinde
11:50 – Lingo Türkiye
13:30 – Taşacak Bu Deniz
14:55 – Cennetin Çocukları
17:30 - Mutfağın Elçileri
17:55 - Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 – Ana Haber (Canlı)
20:00 – Gönül Dağı
00:15 - Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 - Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:50 - Taşacak Bu Deniz
04:20 - Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
STAR TV
07:00 – İstanbullu Gelin
09:00 – Benim Tatlı Yalanım
11:00 - Sevdiğim Sensin
14:00 - Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:30 - Çirkin
19:00 – Star Haber (Canlı)
20:00 – Ailem Robotlara Karşı
22:00 - Ailem Robotlara Karşı
00:00 - Sevdiğim Sensin
02:30 - İstanbullu Gelin
05:00 - Baba Ocağı
ATV
07:30 – Atv’de Hafta Sonu
10:00 – Kuruluş Orhan
13:10 – Çakallarla Dans 4 / Yerli Sinema
15:10 – A.B.İ.
19:00 – ATV Ana Haber (Canlı)
20:00 – Maskeli Beşler: İntikam Peşinde
22:00 - Büyük Oyun
23:50 - Kuruluş Orhan
02:40 - Ateş Kuşları
05:00 - Bir Gece Masalı
NOW
07:30 - Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 – Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 – Yasak Elma
12:45 - Halef: Köklerin Çağrısı
16:00 – Yeraltı
19:00 – Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 – Sıfır Kilometre
22:15 - Halef: Köklerin Çağrısı
01:15 - Kefaret
03:15 - Adım Farah
04:30 - Yasak Elma
06:00 - Karagül
TV8
08:00 - Oynat Bakalım
08:30 – Gençlik Rüzgarı
10:00 – Gazete Magazin
16:30 – Survivor Panaroma / Canlı
17:30 - Hull City - Middlesbrough
20:00 – Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026
00:15 - Gazete Magazin
04:00 - Gençlik Rüzgarı
05:00 - Dizi
