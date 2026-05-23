        Haberler Bilgi Magazin TV Yayın Akışı 23 Mayıs 2026 Cumartesi: Bugün televizyonda neler var? Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TRT 1, NOW ve TV8 yayın akışı

        23 Mayıs 2026 Cumartesi gününe ait televizyon yayın akışları izleyicilerle paylaşıldı. Türkiye'nin önde gelen kanallarında bugün, sevilen dizilerin yeni bölümleri ve farklı türlerde programlar ekranlara gelecek. Hafta sonunu evde geçirmek isteyenler için Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TRT 1, NOW ve TV8'in güncel yayın listeleri merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunun yanıtı ve detaylı yayın akışı haberimizde…

        Giriş: 23 Mayıs 2026 - 12:52 Güncelleme:
        23 Mayıs 2026 Cumartesi gününe ait televizyon yayın akışı, hafta sonunu evde geçirmek isteyen izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Gün boyunca “Bugün TV’de ne var?” sorusu sıkça araştırılırken, akşam kuşağında dikkat çeken yapımlar ekrana geliyor. Gönül Dağı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkarken, Survivor’da dokunulmazlık heyecanı yaşanacak. Güldür Güldür Show ise eğlenceli skeçleriyle ekran başındakilere keyifli anlar sunacak. İşte Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TRT 1, NOW ve TV8’in güncel yayın akışı listesi ve günün öne çıkan programlarıyla ilgili tüm detaylar haberimizde…

        KANALLARIN 23 MAYIS 2026 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞLARI

        KANAL D

        07:00 – Yabancı Damat

        08:30 – Konuştukça

        09:45 – Magazin D Cumartesi

        13:00 – Arda’nın Mutfağı

        14:00 – Uzak Şehir

        16:15 – Arka Sokaklar

        18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)

        20:00 – Güller ve Günahlar

        00:15 - Eşref Rüya

        02:45 - Müzik Arası

        03:45 - Siyah Beyaz Aşk

        SHOW TV

        06:00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        08:00 – İstasyon

        10:00 - Cumartesi Sürprizi

        13:00 – Sivri Akıllılar

        14:45 - Kızılcık Şerbeti

        18:25 – Show Ana Haber (Canlı)

        20:00 – Güldür Güldür Show

        23:45 - Sivri Akıllılar

        01:30 - Kızılcık Şerbeti

        03:45 - İstasyon

        TRT1

        05:48 – İstiklal Marşı

        05:50 – Balkan Ninnisi

        08:20 – Kod Adı Kırlangıç

        09:50 - Türk Mutfağı

        10:20 – Hayallerinin Peşinde

        11:50 – Lingo Türkiye

        13:30 – Taşacak Bu Deniz

        14:55 – Cennetin Çocukları

        17:30 - Mutfağın Elçileri

        17:55 - Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        19:00 – Ana Haber (Canlı)

        20:00 – Gönül Dağı

        00:15 - Pelin Çift İle Gündem Ötesi

        01:30 - Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

        01:50 - Taşacak Bu Deniz

        04:20 - Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        STAR TV

        07:00 – İstanbullu Gelin

        09:00 – Benim Tatlı Yalanım

        11:00 - Sevdiğim Sensin

        14:00 - Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

        15:30 - Çirkin

        19:00 – Star Haber (Canlı)

        20:00 – Ailem Robotlara Karşı

        22:00 - Ailem Robotlara Karşı

        00:00 - Sevdiğim Sensin

        02:30 - İstanbullu Gelin

        05:00 - Baba Ocağı

        ATV

        07:30 – Atv’de Hafta Sonu

        10:00 – Kuruluş Orhan

        13:10 – Çakallarla Dans 4 / Yerli Sinema

        15:10 – A.B.İ.

        19:00 – ATV Ana Haber (Canlı)

        20:00 – Maskeli Beşler: İntikam Peşinde

        22:00 - Büyük Oyun

        23:50 - Kuruluş Orhan

        02:40 - Ateş Kuşları

        05:00 - Bir Gece Masalı

        NOW

        07:30 - Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

        08:30 – Çalar Saat Hafta Sonu

        11:15 – Yasak Elma

        12:45 - Halef: Köklerin Çağrısı

        16:00 – Yeraltı

        19:00 – Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

        20:00 – Sıfır Kilometre

        22:15 - Halef: Köklerin Çağrısı

        01:15 - Kefaret

        03:15 - Adım Farah

        04:30 - Yasak Elma

        06:00 - Karagül

        TV8

        08:00 - Oynat Bakalım

        08:30 – Gençlik Rüzgarı

        10:00 – Gazete Magazin

        16:30 – Survivor Panaroma / Canlı

        17:30 - Hull City - Middlesbrough

        20:00 – Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026

        00:15 - Gazete Magazin

        04:00 - Gençlik Rüzgarı

        05:00 - Dizi

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
