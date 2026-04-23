Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon izleyicilerinin en çok merak ettiği konuların başında "Bugün TV'de ne var?" sorusu gelmeye devam ediyor. Dizi, film, yarışma ve farklı programların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını öğrenmek isteyenler, ekran başına geçmeden önce yayın akışlarını kontrol etmeyi tercih ediyor. Bu akşam futbolseverleri heyecanlandıran önemli bir karşılaşma ekranlara geliyor. Ziraat Türkiye Kupası kapsamında Beşiktaş ile Alanyaspor ATV ekranlarında karşı karşıya gelecek. 23 Nisan 2026 Perşembe akşamında da televizyon ekranlarında birbirinden farklı içerikler izleyiciyle buluşacak. İşte Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 ve NOW TV yayın akışı listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Nisan 2026 - 10:35 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Televizyon kanalları, her gün farklı ilgi alanlarına hitap eden dizi, film, yarışma ve programlarla izleyicilerin karşısına çıkmayı sürdürüyor. 23 Nisan 2026 Perşembe günü için de Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. Bu akşam ekranlarda sevilen yarışmalar da izleyiciyle buluşacak. Kim Milyoner Olmak İster? ve Survivor Ünlüler – Gönüllüler yeni bölümleriyle yayınlanacak. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarından Beşiktaş ile Alanyaspor arasındaki mücadele, ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İşte 23 Nisan TV yayın akışına dair tüm detaylar…

        2

        KANALLARIN 23 NİSAN 2026 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞLARI LİSTESİ

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        08:00 - Cansu Canan İle İlk Sayfa

        10:00 – Bahar

        12:30 – Gelin Evi

        15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 – Show Ana Haber

        20:00 – Eyvah Eyvah 3

        22:15 – Yedi Bela Hüsnü

        00:15 – Gece Hattı

        01:15 – Kızılcık Şerbeti

        03:30 – Delikanlı

        3

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 – Kahvaltı Haberleri

        10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 – atv Gün Ortası

        14:00 – Mutfak Bahane

        16:00 – Esra Erol'da

        19:00 – atv Ana Haber

        19:45 - Kupa Günlüğü

        20:45 - Beşiktaş - Alanyaspor

        22:50 – Kim Milyoner Olmak İster?

        00:20 – Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

        01:20 – Çakallarla Dans

        03:00 – Ateş Kuşları

        05:00 – Bir Küçük Gün Işığı

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 – Küçük Ağa

        09:00 – Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 – Yaprak Dökümü

        14:00 – Gelinim Mutfakta

        16:45 – Arka Sokaklar

        18:30 – Kanal D Ana Haber

        20:00 – Yüz Numaralı Adam

        21:45 – The Traitors Türkiye

        23:30 - Nil'de Ölüm

        02:00 – Gelinim Mutfakta

        04:30 – Zalim İstanbul

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 – İstanbullu Gelin

        09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 – Aramızda Kalsın

        19:00 – Star Haber

        20:00 – Sevdiğim Sensin

        00:15 – Çirkin

        03:00 – İstanbullu Gelin

        05:00 – Dürüye'nin Güğümleri

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:43 – İstiklal Marşı

        05:45 – Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06:40 – Bir Dönüm Noktası "23 Nisan 1920"

        07:05 - Beni Böyle Sev

        08:00 - Anıtkabir'den Naklen Yayın

        08:20 – Beni Böyle Sev

        09:15 - Anıtkabir'den Naklen Yayın

        09:35 - Adını Sen Koy

        10:30 – Alişan İle Hayata Gülümse

        13:15 – Seksenler

        14:30 – Aslan Hürkuş: Hürjet Oyunda | Türk Sineması

        16:00 - 23 Nisan Gala Özel

        18:30 - Bir Dönüm Noktası "23 Nisan 1920"

        19:00 – Ana Haber

        19:55 – İddiaların Aksine

        20:00 – Lingo Türkiye

        21:30 - Ya İstiklal Ya Ölüm

        00:50 – Gönül Dağı

        03:20 – Ya İstiklal Ya Ölüm

        7

        NOW YAYIN AKIŞI

        07:30 – İlk Bakış

        08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 – Yasak Elma

        13:30 – En Hamarat Benim

        16:30 – Halef: Köklerin Çağrısı

        19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 – Halef: Köklerin Çağrısı

        00:15 – Kıskanmak

        03:00 – Kefaret

        04:15 – Yasak Elma

        06:00 – Karagül

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık

        09:00 – Gel Konuşalım

        12:30 – Survivor Ekstra

        16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 – Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026

        00:15 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        02:30 – Gel Konuşalım

        04:30 – Oynat Bakalım

        05:30 – Tuzak

        23 NİSAN 2026 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        23 Nisan kutlu olsun!
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Yusuf Tekin Anıtkabir'de
        İstanbul'da 23 Nisan kutlamaları
        Doğum izni ve 15 yaş altı sosyal medya yasağı yasalaştı
        "Hürmüz'deki mayınların temizlenmesi 6 ay sürebilir"
        Trump İran'a birkaç gün süre mi verdi?
        ABD Donanma Sekreteri görevden ayrıldı
        Barrack: S-400 sorunu birkaç ay içinde çözülebilir
        "Okan Buruk takımı hazırlamamış!"
        Tarihi keşif! Molozların arasında bulundu
        Beşiktaş kupada yarı final için sahada!
        Anne kaynaklı mutasyon uyarısı: O risk doğumdan önce başlıyor!
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Türkiye dünyanın en büyük sahnesi
        Eski eşine göndermede bulundu
        2023'teki partiden kareler bakın nasıl değişti?
        Kansere yakalandı
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Günay Güvenç gözyaşlarını tutamadı!
