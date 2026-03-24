        TV YAYIN AKIŞI 24 MART 2026 LİSTESİ: Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 yayın akışı

        TV yayın akışı 24 Mart 2026: Bu akşam televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Gün içinde ekrana gelecek dizi, film, program, haber bülteni, yarışma gibi içerikler kanalların paylaştığı yayın akışlarıyla belli oluyor. Bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımları merak eden izleyiciler 24 Mart 2026 TV yayın akışı listelerine göz atıyor. Peki, bu akşam TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 24 Mart 2026 Salı Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...

        Habertürk
        Giriş: 24.03.2026 - 11:53 Güncelleme:
        24 Mart 2026 Salı Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı listeleri yayınlandı. Böylece gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar belli oldu. Ulusal kanalların yayın akışlarına göre, bu akşam birçok dizi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, bu akşam televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler ekrana gelecek? İşte kanal kanal 24 Mart 2026 TV yayın akışı!

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 İkizler Memo Can

        09:00 Neler Oluyor Hayatta

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Beyaz'la Joker

        23:15 Pearl Harbor

        02:30 Gelinim Mutfakta

        05:00 Zalim İstanbul

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Sefirin Kızı

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        22:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        02:30 Sefirin Kızı

        05:00 Aramızda Kalsın

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:00 Aile Saadeti

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 ATV Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol’da

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 A.B.İ.

        00:20 Kuruluş Orhan

        03:00 Gözleri Karadeniz

        05:30 Aile Saadeti

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:30 Sandık Kokusu

        09:30 Siyah Kalp

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Kızılcık Şerbeti

        23:15 Düğün Dernek 2 Sünnet

        01:30 Veliaht

        03:45 Düğün Dernek 2 Sünnet

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:28 İstiklal Marşı

        05:30 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        06:25 Kalk Gidelim

        09:15 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:00 Benim Adım Melek

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Mehmed Fetihler Sultanı

        00:15 Taşacak Bu Deniz

        03:10 Benim Adım Melek

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Kıskanmak

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Kıskanmak

        00:00 Yeraltı

        02:45 Şevkat Yerimdar

        04:15 Yasak Elma

        06:15 Karagül

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:30 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

        09:00 Gel Konuşalım

        12:30 Zahide Yetiş’le Tadımız Kaçmasın

        16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        20:00 Survivor Ünlüler Gönüllüler 2026

        00:15 Survivor Ekstra

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
