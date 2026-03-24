TV yayın akışı 24 Mart 2026: Bu akşam televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
Gün içinde ekrana gelecek dizi, film, program, haber bülteni, yarışma gibi içerikler kanalların paylaştığı yayın akışlarıyla belli oluyor. Bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımları merak eden izleyiciler 24 Mart 2026 TV yayın akışı listelerine göz atıyor. Peki, bu akşam TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 24 Mart 2026 Salı Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 İkizler Memo Can
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Beyaz'la Joker
23:15 Pearl Harbor
02:30 Gelinim Mutfakta
05:00 Zalim İstanbul
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Sefirin Kızı
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
22:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
02:30 Sefirin Kızı
05:00 Aramızda Kalsın
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Aile Saadeti
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 A.B.İ.
00:20 Kuruluş Orhan
03:00 Gözleri Karadeniz
05:30 Aile Saadeti
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:30 Sandık Kokusu
09:30 Siyah Kalp
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
23:15 Düğün Dernek 2 Sünnet
01:30 Veliaht
03:45 Düğün Dernek 2 Sünnet
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:28 İstiklal Marşı
05:30 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:25 Kalk Gidelim
09:15 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:00 Benim Adım Melek
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed Fetihler Sultanı
00:15 Taşacak Bu Deniz
03:10 Benim Adım Melek
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Kıskanmak
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Kıskanmak
00:00 Yeraltı
02:45 Şevkat Yerimdar
04:15 Yasak Elma
06:15 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Tuzak
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Zahide Yetiş’le Tadımız Kaçmasın
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor Ünlüler Gönüllüler 2026
00:15 Survivor Ekstra
