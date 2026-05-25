        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 25 MAYIS 2026 LİSTESİ: Bugün televizyonda hangi diziler, yarışmalar var? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı

        Bugün televizyonda ne var? 25 Mayıs 2026 Pazartesi Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi

        Televizyon kanalları, her gün dizi, film ve eğlence programlarıyla izleyicilere geniş bir içerik yelpazesi sunmaya devam ediyor. Yayın akışlarının sık sık değişmesi nedeniyle izleyiciler de takip ettikleri yapımları kaçırmamak adına günlük programları yakından takip ediyor. 25 Mayıs 2026 Pazartesi gününe ait Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları da netleşti. Gün boyunca ekrana gelecek yapımlar merak edilirken, izleyiciler hangi programın saat kaçta başlayacağını araştırıyor. İşte günün dizi, film ve program listesine dair tüm detaylar…

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 11:37
        1

        Televizyon kanalları, her gün farklı türde dizi, film ve programlarla izleyicilere zengin bir içerik sunmayı sürdürüyor. 25 Mayıs 2026 Pazartesi günü de birbirinden dikkat çeken yapımlar ekranlarda olacak. Uzak Şehir Kanal D’de, Delikanlı Show TV’de, Cennetin Çocukları ise TRT 1’de yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşacak. Ayrıca Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026, TV8 ekranlarında yayınlanmaya devam edecek. Günün yayın akışını merak edenler için kanalların program listesi netleşti. İşte 25 Mayıs Pazartesi gününe ait TV yayın akışı listesi haberimizde...

        2

        KANALLARIN 25 MAYIS 2026 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞLARI

        SHOW TV

        06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        08.00 Cansu Canan ile Yeni Sayfa

        10.00 Bahar

        12.30 Gelin Evi

        15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        18.45 Show Ana Haber

        20.00 Güldür Güldür Show

        00.15 Gece Hattı

        01.15 Aşk Tutulması

        02.45 Sen ve Ben

        3

        KANAL D

        07.00 Yabancı Damat

        09.00 Neler Oluyor Hayatta?

        11.00 Yaprak Dökümü

        14.00 Gelinim Mutfakta

        16.45 Aşk-ı Memnu

        18.30 Kanal D Ana Haber

        20.00 Uzak Şehir

        23.15 Ana Kuzusu

        02.45 Gelinim Mutfakta

        04.45 Siyah Beyaz Aşk

        4

        STAR TV

        07.00 İstanbullu Gelin

        09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17.15 Aramızda Kalsın

        19.00 Star Haber

        20.00 Kara Bela

        22.30 Kara Bela (Tekrar)

        00.45 Aramızda Kalsın

        02.30 İstanbullu Gelin

        05.00 Dürüye’nin Güğümleri

        5

        ATV

        08.00 Kahvaltı Haberleri

        10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14.00 Mutfak Bahane

        16.00 Esra Erol’da

        19.00 atv Ana Haber

        20.00 Moskova'nın Şifresi: Temel / Yerli Sinema

        21.40 Pilav Üstü Aşk / Yerli Sinema

        00.20 Moskova'nın Şifresi: Temel / Yerli Sinema

        02:10 Pilav Üstü Aşk / Yerli Sinema

        03:50 Ateş Kuşları

        05.50 Bir Küçük Gün Işığı

        6

        TRT 1

        05.18 İstiklal Marşı

        05.20 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06:15 Balkan Ninnisi

        09:00 Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu | Türk Sineması

        10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13.15 Seksenler

        13.50 Benim Adım Melek

        17:15 Mutfağın Elçileri

        17.45 Lingo Türkiye

        19.00 Ana Haber

        19.55 İddiaların Aksine

        20.00 Cennetin Çocukları

        23.55 Nereye Gidiyorsun Aida? | Yabancı Sinema

        02.00 Seksenler

        02.45 Benim Adım Melek

        7

        NOW

        07.30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10.45 Yasak Elma

        13.30 Kıskanmak

        16.15 Halef: Köklerin Çağrısı

        19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

        20.00 Pirestij Meselesi

        22.45 Fazla Şaapma

        01.15 Kefaret

        02.30 Adım Farah

        04.15 Yasak Elma

        06.00 Karagül

        8

        TV8

        07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

        09.00 Gel Konuşalım

        12.30 Survivor Extra

        16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026

        00.15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        02.30 Gel Konuşalım

        04.30 Oynat Bakalım

        05.30 Tuzak

        Van'da atlı jandarma timi inci kefali için görevde

        Van'da atlı jandarma timi, Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için akarsu ve derelere göç eden inci kefalini kaçak avcılardan korumak için devriye atıyor. (AA)

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
