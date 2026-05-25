Bugün televizyonda ne var? 25 Mayıs 2026 Pazartesi Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi
Televizyon kanalları, her gün farklı türde dizi, film ve programlarla izleyicilere zengin bir içerik sunmayı sürdürüyor. 25 Mayıs 2026 Pazartesi günü de birbirinden dikkat çeken yapımlar ekranlarda olacak. Uzak Şehir Kanal D’de, Delikanlı Show TV’de, Cennetin Çocukları ise TRT 1’de yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşacak. Ayrıca Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026, TV8 ekranlarında yayınlanmaya devam edecek. Günün yayın akışını merak edenler için kanalların program listesi netleşti. İşte 25 Mayıs Pazartesi gününe ait TV yayın akışı listesi haberimizde...
KANALLARIN 25 MAYIS 2026 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞLARI
SHOW TV
06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08.00 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
10.00 Bahar
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
00.15 Gece Hattı
01.15 Aşk Tutulması
02.45 Sen ve Ben
KANAL D
07.00 Yabancı Damat
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Aşk-ı Memnu
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Uzak Şehir
23.15 Ana Kuzusu
02.45 Gelinim Mutfakta
04.45 Siyah Beyaz Aşk
STAR TV
07.00 İstanbullu Gelin
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
17.15 Aramızda Kalsın
19.00 Star Haber
20.00 Kara Bela
22.30 Kara Bela (Tekrar)
00.45 Aramızda Kalsın
02.30 İstanbullu Gelin
05.00 Dürüye’nin Güğümleri
ATV
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14.00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Moskova'nın Şifresi: Temel / Yerli Sinema
21.40 Pilav Üstü Aşk / Yerli Sinema
00.20 Moskova'nın Şifresi: Temel / Yerli Sinema
02:10 Pilav Üstü Aşk / Yerli Sinema
03:50 Ateş Kuşları
05.50 Bir Küçük Gün Işığı
TRT 1
05.18 İstiklal Marşı
05.20 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06:15 Balkan Ninnisi
09:00 Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu | Türk Sineması
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
13.50 Benim Adım Melek
17:15 Mutfağın Elçileri
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Cennetin Çocukları
23.55 Nereye Gidiyorsun Aida? | Yabancı Sinema
02.00 Seksenler
02.45 Benim Adım Melek
NOW
07.30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Yasak Elma
13.30 Kıskanmak
16.15 Halef: Köklerin Çağrısı
19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20.00 Pirestij Meselesi
22.45 Fazla Şaapma
01.15 Kefaret
02.30 Adım Farah
04.15 Yasak Elma
06.00 Karagül
TV8
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
09.00 Gel Konuşalım
12.30 Survivor Extra
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026
00.15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02.30 Gel Konuşalım
04.30 Oynat Bakalım
05.30 Tuzak
