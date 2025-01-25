Tv yayın akışı 25 Ocak 2025: Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

Cumartesi gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler tv yayın akışı listesini sorguluyor. Kanal D, TRT 1, ATV, Show TV, Star TV, NOW, Tv8 yayın akışı listeleri yayınlandı. Hangi kanalda, hangi dizi, hangi program yeni bölümü var merak ediliyor. İşte 25 Ocak Cumartesi güncel yayın akışı listesi