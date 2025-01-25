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        Haberler Bilgi Magazin Tv yayın akışı 25 Ocak 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        Tv yayın akışı 25 Ocak 2025: Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        Televizyonda yayınlanan yapımlar tv yayın akışı listesinde belli oldu. Ekrana gelecek olan yapımlar kanalların yayın akışları aracılığıyla öğreniliyor. 25 Ocak Cumartesi TV yayın akışı listesi kontrol ediliyor. İşte 25 Ocak 2025 TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now, Show TV yayın akışı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2025 - 12:23 Güncelleme: 25.01.2025 - 12:23
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        1

        Cumartesi gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler tv yayın akışı listesini sorguluyor. Kanal D, TRT 1, ATV, Show TV, Star TV, NOW, Tv8 yayın akışı listeleri yayınlandı. Hangi kanalda, hangi dizi, hangi program yeni bölümü var merak ediliyor. İşte 25 Ocak Cumartesi güncel yayın akışı listesi

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kızılcık Şerbeti

        10:00 Cumartesi Sürprizi

        13:00 Bahar

        15:30 Sandık Kokusu

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Demir Maske

        22:30 Katil Avcısı

        00:45 Demir Maske

        02:45 Katil Avcısı

        04:30 Kızılcık Şerbeti

        NOW YAYIN AKIŞI

        13.00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

        16.45 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar

        19.00 Ozan Gündoğdu Ile Now Ana Haber Hafta Sonu

        20.00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar

        22.30 Hudutsuz Sevda

        01.15 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar

        03.30 Adim Farah

        05.30 Senden Daha Güzel

        3

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        08.00 Yeditepe İstanbul

        09.00 Kod Adı Kırlangıç

        10.35 Hayallerinin Peşinde

        11.25 Yaşam Başka Yerde

        12.30 Türk Sineması "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben"

        14.40 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

        17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        19.00 Ana Haber

        20.00 Gönül Dağı

        00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

        01.50 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

        04.15 Teşkilat

        4

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler

        12:00 Ayrıcalıklı Rotalar

        12:45 Sahipsizler

        14:45 Yalı Çapkını

        16:45 Sen Ağlama İstanbul

        19:00 Star Haber

        20:00 Baskın

        22:15 Baskın

        00:15 Sen Ağlama İstanbul

        02:30 Güzel Köylü

        04:30 Kiralık Aşk

        5

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        13:00 Arda'nın Mutfağı

        14:00 Pek Yakında

        16:00 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

        20:00 Uzak Şehir

        23:15 Deli Aşk

        01:15 Deli Aşk

        03:00 Siyah Beyaz Aşk

        04:30 Müzik Arası

        05:00 Kuzey Güney

        6

        TV8 YAYIN AKIŞI

        10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

        15:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm

        20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm

        00:15 Ben Eşimi Bilmez Miyim

        02:45 Gazete Magazin

        04:45 Oynat Bakalım

        7

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:30 atv'de Hafta Sonu

        10:00 Zembilli

        13:00 Can Borcu

        16:00 Bir Gece Masalı

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Can Borcu

        00:20 Zembilli

        03:00 Kuruluş Osman

        05:30 Hercai

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