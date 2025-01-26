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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 26 OCAK 2025: Bugün televizyonda neler var? 26 Ocak Pazar Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi

        Bugün televizyonda neler var? 26 Ocak Pazar Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi

        Hafta sonunu evde dinlenerek geçirmek isteyenlerin bir kısmı ekran başına geçiyor. Kanallarda neler olduğunu merak eden izleyiciler, ''Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. 26 Ocak 2025 Pazar Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi yayınlandı. Bugün televizyon ekranlarında gündüzden akşam kuşağına kadar farklı zevklere hitap eden birbirinden keyifli diziler, filmler ve programlar yer alıyor. Peki, bugün kanallarda neler var? İşte, 26 Ocak 2025 TV yayın akışı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2025 - 15:25 Güncelleme: 26.01.2025 - 15:25
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        1

        26 Ocak 2025 TV yayın akışı listesi medya gündemini takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere; kanallarda her gün farklı dizi, film, yarışma ve haber programları izleyici karşısına çıkıyor. Seyirciler, ekrana gelecek olan yapımları kanalların yayın akışları aracılığıyla öğreniyor. Pazar gününü evde geçirecek olan kişiler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 26 Ocak 2025 Pazar Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi…

        2

        26 OCAK 2025 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ TÜM KANALLAR

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Sandık Kokusu

        10:00 Pazar Sürprizi

        13:00 Siyah Kalp

        15:30 Deha

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Deha

        00:15 Kızılcık Şerbeti

        02:45 Siyah Kalp

        04:45 Sandık Kokusu

        3

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:30 atv'de Hafta Sonu

        10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

        11:20 Dizi TV

        12:10 Kuruluş Osman

        15:30 Can Borcu

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Nihat Hatipoğlu ile Miraç Kandili Özel

        21:00 Kim Milyoner Olmak İster?

        00:20 Can Borcu

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Küçük Ağa

        09:45 Magazin D Pazar

        12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

        13:45 Arda ile Omuz Omuza

        14:45 Uzak Şehir

        18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

        20.00 Miraç Gecesi Özel

        21:45 Pi'nin Yaşamı

        23:45 İftarlık Gazoz

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İki Aile

        08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

        09:00 Sahipsizler

        11:00 Tülin Şahin ile Moda

        12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

        14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

        15:30 Sen Ağlama İstanbul

        17:00 Yalı Çapkını

        19:00 Star Haber

        20:00 Kelebeğin Rüyası

        22:30 Kelebeğin Rüyası

        01:00 Yalı Çapkını

        6

        TRT1 YAYIN AKIŞI

        05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        05:55 Yedi Numara

        06:40 Alparslan: Büyük Selçuklu

        10:00 Kod Adı Kırlangıç

        11:45 Enine Boyuna

        13:00 Şehrime Hoş Geldiniz

        14:40 Afacanlar Kampta

        16:20 Mirâciyye Saklı Miras

        17:45 Ana Haber

        18:30 Miraç Kandili Özel

        20:00 Teşkilat

        00:15 3'te 3

        01:30 Mehmed: Fetihler Sultanı

        04:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

        7

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Dizi

        08:00 Türkiye'nin Doktorları

        09:00 Gençlik Rüzgarı

        10:00 Gazete Magazin

        13:15 Ben Eşimi Bilmez Miyim

        16:30 Survivor Panorama

        20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

        00:15 Ben Eşimi Bilmez Miyim

        02:45 Gazete Magazin

        05:00 Gençlik Rüzgarı

        8

        NOW YAYIN AKIŞI

        08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

        11:15 Ekonomi Arası

        11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

        13:00 Kızıl Goncalar

        16:30 Hudutsuz Sevda

        19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

        20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

        00:30 Kızıl Goncalar

        03:30 Fatih Savaş ile Miraç Kandili Özel

        9
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