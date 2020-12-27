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TV yayın akışı 27 Aralık 2020 Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV yayın akışı 27 Aralık 2020 Pazar yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Arıza, Kefaret, Maria ile Mustafa, Menajerimi Ara, Tövbeler Olsun ve MasterChef Türkiye yeni bölümüyle ekranlara gelecek. İşte 27 Aralık Pazar Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

TV yayın akışı 27 Aralık 2020 Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 27 Aralık Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Show Ana Haber
20:00 Arıza

FOX TV YAYIN AKIŞI

15:30 Mucize Doktor
19:00 Gülbin Tosun
20:00 Kefaret
23:45 Yasak Elma

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:00 Sefirin Kızı
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:00 Çarkıfelek
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Kod Adı: Angel
22:30 Çok Güzel Hareketler 2

ATV YAYIN AKIŞI

15:50 Kuruluş Osman
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Maria ile Mustafa

TRT 1 YAYIN AKIŞI

14:10 Kalk Gidelim
17:10 Madagaskar
19:00 Ana Haber
20:00 Tövbeler Olsun
23:50 Uyanış: Büyük Selçuklu

TV8 YAYIN AKIŞI

13:00 Doğduğun Ev Kaderindir
15:45 Osman Pazarlama
20:00 MasterChef Türkiye

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