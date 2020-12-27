Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 27 Aralık Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

17:00 Çocuktan Al Haberi

18:45 Show Ana Haber

20:00 Arıza

FOX TV YAYIN AKIŞI

15:30 Mucize Doktor

19:00 Gülbin Tosun

20:00 Kefaret

23:45 Yasak Elma

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:00 Sefirin Kızı

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:00 Çarkıfelek

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Kod Adı: Angel

22:30 Çok Güzel Hareketler 2

ATV YAYIN AKIŞI

15:50 Kuruluş Osman

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Maria ile Mustafa

TRT 1 YAYIN AKIŞI

14:10 Kalk Gidelim

17:10 Madagaskar

19:00 Ana Haber

20:00 Tövbeler Olsun

23:50 Uyanış: Büyük Selçuklu

TV8 YAYIN AKIŞI

13:00 Doğduğun Ev Kaderindir

15:45 Osman Pazarlama

20:00 MasterChef Türkiye