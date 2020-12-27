Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 27 Aralık Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Show Ana Haber
20:00 Arıza
FOX TV YAYIN AKIŞI
15:30 Mucize Doktor
19:00 Gülbin Tosun
20:00 Kefaret
23:45 Yasak Elma
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:00 Sefirin Kızı
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
KANAL D YAYIN AKIŞI
16:00 Çarkıfelek
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Kod Adı: Angel
22:30 Çok Güzel Hareketler 2
ATV YAYIN AKIŞI
15:50 Kuruluş Osman
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Maria ile Mustafa
TRT 1 YAYIN AKIŞI
14:10 Kalk Gidelim
17:10 Madagaskar
19:00 Ana Haber
20:00 Tövbeler Olsun
23:50 Uyanış: Büyük Selçuklu
TV8 YAYIN AKIŞI
13:00 Doğduğun Ev Kaderindir
15:45 Osman Pazarlama
20:00 MasterChef Türkiye
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