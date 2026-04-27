TV yayın akışı 27 Nisan 2026: Bugün televizyonda hangi diziler, filmler ve yarışmalar yayınlanacak?
Televizyon ekranları, her gün farklı dizi, film, yarışma ve eğlence programlarıyla izleyicilere geniş bir içerik yelpazesi sunmaya devam ediyor. Yayın akışlarının gün gün değişmesi ile birlikte izleyiciler favori yapımlarını kaçırmamak için programları yakından takip ediyor. Peki, 27 Nisan 2026 Pazartesi günü televizyonda neler var? Hangi dizi, film ve programlar izleyiciyle buluşacak? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV kanallarının 27 Nisan Pazartesi gününe ait yayın akışları belli oldu. İşte gün boyunca ekranlara gelecek yapımlar ve merak edilen tüm ayrıntılar…
KANALLARIN 27 NİSAN 2026 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞLARI
SHOW TV
06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08.00 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
10.00 Bahar
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Delikanlı
23.30 Gece Hattı
00.30 Delikanlı
02.45 Kızılcık Şerbeti
KANAL D
07.00 Küçük Ağa
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Arka Sokaklar
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Uzak Şehir
00.15 Güller ve Günahlar
02.30 Gelinim Mutfakta
05.00 Zalim İstanbul
STAR TV
07.00 İstanbullu Gelin
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
17.15 Aramızda Kalsın
19.00 Star Haber
20.00 Yerli Dizi Tekrar
22.30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
00.30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
02.30 İstanbullu Gelin
05.00 Dürüye’nin Güğümleri
ATV
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14.00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Cehennem Melekleri 4 / Yabancı Sinema
21.50 Cehennem Melekleri 4 / Yabancı Sinema (Tekrar)
23.40 A.B.İ.
02:30 Ateş Kuşları
05.30 Bir Küçük Gün Işığı
TRT 1
05.38 İstiklal Marşı
05.40 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06.35 Beni Böyle Sev
09.20 Adını Sen Koy
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.00 Benim Adım Melek
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Cennetin Çocukları
00.15 Akıllara Seza
01.55 Seksenler
03.10 Benim Adım Melek
NOW
07.30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Yasak Elma
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Halef: Köklerin Çağrısı
19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20.00 Mukadderat
22.00 Kıskanmak
01.00 Mukadderat
03.00 Adım Farah
04.30 Yasak Elma
06.00 Karagül
TV8
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
09.00 Gel Konuşalım
12.30 Survivor Extra
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026
00.15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02.30 Gel Konuşalım
04.30 Oynat Bakalım
05.30 Tuzak
