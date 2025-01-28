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        Tv yayın akışı 28 Ocak 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        Televizyonda yayınlanacak olan yapımlar tv yayın akışı listesinde yer aldı. Bugün televizyon ekranlarında birbiriden iddialı diziler yer alacak. Programları ve dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 28 Ocak tv yayın akışı listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2025 - 12:16 Güncelleme: 28.01.2025 - 12:16
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        Tv yayın akışı 28 Ocak 2025
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        Tv yayın akışı listesi belli oldu. Bugünkü kanalların yayın akışında pek çok dizi ve program yer aldı. Peki bugün TV’de neler var?

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        11:15 Yaprak Dökümü

        13:00 Gelinim Mutfakta

        16:00 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Şirinler

        22:00 Arif v 216

        00:45 Desibel

        02:45 Siyah Beyaz Aşk

        05:00 Kuzey Güney

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Sen Anlat Karadeniz

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Bir Gece Masalı

        00:20 Kuruluş Osman

        03:00 Can Borcu

        05:50 Hercai

        TRT1 YAYIN AKIŞI

        06:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

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        06:15 Hayatımın Neşesi

        08:45 Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Kod Adı Kırlangıç

        14:25 Masumlar Apartmanı

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

        00:15 Mavzer

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Bahar

        00:15 Sandık Kokusu

        02:45 Deha

        04:45 Siyah Kalp

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

        16:15 Kiralık Aşk

        19:00 Star Haber

        20:00 Sen Ağlama İstanbul

        00:30 Yerli Dizi Tekrar

        03:00 Güzel Köylü

        05:00 Kiralık Aşk

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