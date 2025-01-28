Tv yayın akışı 28 Ocak 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
Televizyonda yayınlanacak olan yapımlar tv yayın akışı listesinde yer aldı. Bugün televizyon ekranlarında birbiriden iddialı diziler yer alacak. Programları ve dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 28 Ocak tv yayın akışı listesi
Tv yayın akışı listesi belli oldu. Bugünkü kanalların yayın akışında pek çok dizi ve program yer aldı. Peki bugün TV’de neler var?
KANAL D YAYIN AKIŞI
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Şirinler
22:00 Arif v 216
00:45 Desibel
02:45 Siyah Beyaz Aşk
05:00 Kuzey Güney
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
00:20 Kuruluş Osman
03:00 Can Borcu
05:50 Hercai
TRT1 YAYIN AKIŞI
06:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:15 Hayatımın Neşesi
08:45 Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Kod Adı Kırlangıç
14:25 Masumlar Apartmanı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
00:15 Mavzer
SHOW TV YAYIN AKIŞI
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
00:15 Sandık Kokusu
02:45 Deha
04:45 Siyah Kalp
STAR TV YAYIN AKIŞI
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Sen Ağlama İstanbul
00:30 Yerli Dizi Tekrar
03:00 Güzel Köylü
05:00 Kiralık Aşk