Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 29 Kasım Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

17.00 Çocuktan Al Haberi (Yeni Bölüm)

18.45 Show Ana Haber

20.00 Arıza 'Dizi' (Yeni Bölüm)

00.15 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 'Dizi' (Tekrar)

05.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

15.30 Mucize Doktor

19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Kefaret

00.45 25 Litre. Suyun Peşinde

01.30 Yasak Elma

03.30 Bay Yanlış

05.45 Şevkat Yerimdar

STAR TV YAYIN AKIŞI

15.30 Sefirin Kızı

18.45 Star Haber

20.00 Menajerimi Ara

00.15 Sol Yanım

02.45 Tülin Şahin İle Moda

03.45 Türk Müziği

04.45 Erkenci Kuş

KANAL D YAYIN AKIŞI

14.00 Bir Annenin Günahı

16.00 Çarkıfelek

18.45 Kanal D Haber

20.00 Çok Güzel Hareketler 2 (Yeni Bölüm)

23.45 Bir Annenin Günahı

02.00 B Planı

ATV YAYIN AKIŞI

15.50 Kuruluş Osman 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Maria ile Mustafa 'Dizi' (Yeni Bölüm)

00.20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)

03.20 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)

05.40 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

14.25 3'te 3

15.45 Payitaht "abdülhamid"

19.00 Ana Haber

20.00 Tövbeler Olsun

00.15 Gönül Dağı

03.10 Diriliş "ertuğrul"