Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 29 Kasım Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
17.00 Çocuktan Al Haberi (Yeni Bölüm)
18.45 Show Ana Haber
20.00 Arıza 'Dizi' (Yeni Bölüm)
00.15 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 'Dizi' (Tekrar)
05.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
15.30 Mucize Doktor
19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Kefaret
00.45 25 Litre. Suyun Peşinde
01.30 Yasak Elma
03.30 Bay Yanlış
05.45 Şevkat Yerimdar
STAR TV YAYIN AKIŞI
15.30 Sefirin Kızı
18.45 Star Haber
20.00 Menajerimi Ara
00.15 Sol Yanım
02.45 Tülin Şahin İle Moda
03.45 Türk Müziği
04.45 Erkenci Kuş
KANAL D YAYIN AKIŞI
14.00 Bir Annenin Günahı
16.00 Çarkıfelek
18.45 Kanal D Haber
20.00 Çok Güzel Hareketler 2 (Yeni Bölüm)
23.45 Bir Annenin Günahı
02.00 B Planı
ATV YAYIN AKIŞI
15.50 Kuruluş Osman 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Maria ile Mustafa 'Dizi' (Yeni Bölüm)
00.20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)
03.20 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)
05.40 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
14.25 3'te 3
15.45 Payitaht "abdülhamid"
19.00 Ana Haber
20.00 Tövbeler Olsun
00.15 Gönül Dağı
03.10 Diriliş "ertuğrul"
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