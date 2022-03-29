29 Mart TV yayın akışı binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. Dizi, film, programlar ve haber bültenleri bu akşam yeni bölümleriyle izlemek isteyen dizi severler bugün TV’de hangi dizi ve filmlerin olduğunu araştırıyor. 29 Mart Salı akşamı; Show TV’de Baba, ATV’de Destan, FOX TV’de Evlilik Hakkında Her Şey, TRT 1’deMasumlar Apartmanı ve Kanal D Üç Kız Kardeş dizileri yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. 29 Mart Salı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TRT 1, TV8 yayın akışı şöyle;