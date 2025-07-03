TV yayın akışı 3 Temmuz 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
Kanallarda her gün birbirinden farklı program, dizi, film ve yarışma izleyici karşısına çıkıyor. Bu sebeple bugün ekrana gelecek olan yapımlar araştırılıyor. Bu kapsamda seyirciler ''Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. Kanalların 3 Temmuz 2025 TV yayın akışı listeleri yayınlandı. İşte 3 Temmuz Perşembe TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listesi...
Bugün televizyonda neler var sorusunun yanıtı, 3 Temmuz Perşembe günü kanallarda neler olduğunu merak eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımları kaçırmak istemeyenler Türkiye’nin en çok izlenen kanallarının yayın akışlarına göz atıyor. TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listeleri haberimizde yer alıyor. İşte, 3 Temmuz 2025 TV yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
09:00 Aşk Laftan Anlamaz
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Baba Bizi Eversene
01:45 Futboliye
03:15 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Menajerimi Ara
09:00 Ada Masalı
11:00 Ateşböceği
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Hababam Sınıfı Uyanıyor
22:00 Açlık Oyunları Alaycı Kuş
00:00 Açlık Oyunları Alaycı Kuş
02:00 Işıklar Sönmesin
03:30 Kaderimin Oyunu
05:30 Erkenci Kuş
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Kurt ve Aslan
22:15 Uzay Yolcuları
00:30 Meteor Kıyameti
02:15 Yargı
04:30 Poyraz Karayel
ATV YAYIN AKIŞI
06:40 Bir Küçük Gün Işığı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kader Oyunları
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:30 Bir Gece Masalı
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Aile Saadeti
02:50 Aldatmak
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:43 İstiklal Marşı
05:45 Balkan Ninnisi
08:25 Kod Adı Kırlangıç
09:50 Kasaba Doktoru
13:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
14:05 Seksenler
15:20 Teşkilat
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema "Arıcı: Ölüm Kovanı"
23:50 Türk Sineması "Akıllara Seza"
01:55 Lingo Türkiye
03:10 Teşkilat
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalat Saat
10:00 Yasak Elma
12:45 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Çift Kişilik Oda
00:15 İlk Buluşma
02:30 İnadına Aşk
04:15 Kefaret
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
10:00 MasterChef Türkiye
15:30 İşte Benim Stilim
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 İşte Benim Stilim
04:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
05:30 Tuzak
3 TEMMUZ 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ