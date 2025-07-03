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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 3 TEMMUZ 2025: Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 3 Temmuz 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Kanallarda her gün birbirinden farklı program, dizi, film ve yarışma izleyici karşısına çıkıyor. Bu sebeple bugün ekrana gelecek olan yapımlar araştırılıyor. Bu kapsamda seyirciler ''Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. Kanalların 3 Temmuz 2025 TV yayın akışı listeleri yayınlandı. İşte 3 Temmuz Perşembe TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2025 - 15:08 Güncelleme: 03.07.2025 - 15:08
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        1

        Bugün televizyonda neler var sorusunun yanıtı, 3 Temmuz Perşembe günü kanallarda neler olduğunu merak eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımları kaçırmak istemeyenler Türkiye’nin en çok izlenen kanallarının yayın akışlarına göz atıyor. TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listeleri haberimizde yer alıyor. İşte, 3 Temmuz 2025 TV yayın akışı...

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        09:00 Aşk Laftan Anlamaz

        12:00 Bahar

        15:00 Kızılcık Şerbeti

        18:25 Show Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        00:15 Baba Bizi Eversene

        01:45 Futboliye

        03:15 Kızılcık Şerbeti

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Menajerimi Ara

        09:00 Ada Masalı

        11:00 Ateşböceği

        13:30 Kiralık Aşk

        16:15 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Hababam Sınıfı Uyanıyor

        22:00 Açlık Oyunları Alaycı Kuş

        00:00 Açlık Oyunları Alaycı Kuş

        02:00 Işıklar Sönmesin

        03:30 Kaderimin Oyunu

        05:30 Erkenci Kuş

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Kavak Yelleri

        09:30 Yaprak Dökümü

        12:00 Kanal D Haber Gün Arası

        13:00 Gelinim Mutfakta

        16:30 Aşk-ı Memnu

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Kurt ve Aslan

        22:15 Uzay Yolcuları

        00:30 Meteor Kıyameti

        02:15 Yargı

        04:30 Poyraz Karayel

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:40 Bir Küçük Gün Işığı

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Kader Oyunları

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Sen Anlat Karadeniz

        16:30 Bir Gece Masalı

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

        00:20 Aile Saadeti

        02:50 Aldatmak

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:43 İstiklal Marşı

        05:45 Balkan Ninnisi

        08:25 Kod Adı Kırlangıç

        09:50 Kasaba Doktoru

        13:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        14:05 Seksenler

        15:20 Teşkilat

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Yabancı Sinema "Arıcı: Ölüm Kovanı"

        23:50 Türk Sineması "Akıllara Seza"

        01:55 Lingo Türkiye

        03:10 Teşkilat

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08:30 Çalat Saat

        10:00 Yasak Elma

        12:45 Sen Çal Kapımı

        15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

        16:30 Karagül

        19:00 NOW Ana Haber

        20:00 Çift Kişilik Oda

        00:15 İlk Buluşma

        02:30 İnadına Aşk

        04:15 Kefaret

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        10:00 MasterChef Türkiye

        15:30 İşte Benim Stilim

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 MasterChef Türkiye

        02:30 İşte Benim Stilim

        04:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        05:30 Tuzak

        3 TEMMUZ 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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