Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 29 Kasım Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Çukur 'Dizi'

00.15 Arıza 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)

05.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

16.15 Zuhal Topal'la Sofrada

19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20.00 Yasak Elma 'Dizi'

00.15 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Zümrüdüanka 'Dizi' (Tekrar)

04.30 Zuhal Topal'la Sofrada (Tekrar)

06.00 Şevkat Yerimdar 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

16.00 Yatıya Misafirim Var

19.00 Kanal D Haber

20.00 Recep İvedik 2 'Türk Filmi'

22.15 Recep İvedik 2 'Türk Filmi' (Tekrar)

00.30 Yatıya Misafirim Var (Tekrar)

03.30 Gelinim Mutfakta (Tekrar)

05.30 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

16.20 Esra Erol'da

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Sağ Salim 2: Sil Baştan 'Türk Filmi'

22.00 Ölümlü Dünya 'Türk Filmi'

00.10 Kuruluş Osman 'Dizi' (Tekrar)

03.10 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)

05.30 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

15.45 Acemi Anneler 'Dizi' (Tekrar)

17.15 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Uyanış: Büyük Selçuklu 'Dizi'

00.15 'Dizi' (Tekrar)

02.15 52 Hafta 'Belgesel'

02.40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar (Tekrar)

04.25 Türkan Hanım'ın Konağı 'Dizi' (Tekrar)