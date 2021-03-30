Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 30 Mart Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:15 Jack Reacher 2: Asla Geri Dönme
KANAL D YAYIN AKIŞI
16:00 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Hekimoğlu
23:45 Para Uçağı
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:30 Bir Demet Tiyatro
18:30 Star Haber
20:00 Küçük Esnaf
22:15 Küçük Esnaf
ATV YAYIN AKIŞI
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
23:45 Bir Zamanlar Çukurova
FOX TV YAYIN AKIŞI
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli
20:00 Baraj
23:45 Masumiyet
TRT 1 YAYIN AKIŞI
15:55 Acemi Anneler
17:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Masumlar Apartmanı
TV8 YAYIN AKIŞI
13:15 Doya Doya Moda
17:15 Survivor 2021
20:00 Survivor 2021
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