Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 30 Mart Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:15 Jack Reacher 2: Asla Geri Dönme

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Hekimoğlu

23:45 Para Uçağı

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:30 Bir Demet Tiyatro

18:30 Star Haber

20:00 Küçük Esnaf

22:15 Küçük Esnaf

ATV YAYIN AKIŞI

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

23:45 Bir Zamanlar Çukurova

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli

20:00 Baraj

23:45 Masumiyet

TRT 1 YAYIN AKIŞI

15:55 Acemi Anneler

17:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Masumlar Apartmanı

TV8 YAYIN AKIŞI

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Survivor 2021

20:00 Survivor 2021