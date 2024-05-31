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        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 31 Mayıs Cuma: Bugün TV’de hangi dizi ve filmler var? Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Yalı Çapkını…

        TV yayın akışı 31 Mayıs Cuma: Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var, saat kaçta yayınlanacak?

        Tv'de bugün sevilen diziler ve tv programlarının yanı sıra yerli ve yabancı filmler de izleyicisiyle buluşacak. İkizler Projesi, Terminatör 5: Yeniden Doğuş filmlerinin yanı sıra Kızılcık Şerbeti gibi sevilen dizide bu akşam ekranlarda yer alacak. Peki, bugün tvde ne var? İşte, 31 Mayıs 2024 Kanal D, Show TV, ATV, TRT 1, Star TV, Now TV yayın akışı ve tv rehberi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2024 - 09:32 Güncelleme: 31.05.2024 - 09:34
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        Haftanın son iş gününde televizyon severler tv yayın akışı listesini merak ediyorlar. Peki, bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte, Kanal D, Show TV, ATV, TRT1, Star TV yayın akışı 31 Mayıs Cuma tv rehberi...

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        KIZILCIK ŞERBETİ

        Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle 31 Mayıs Cuma 20.00'de Show TV'de!

        Görkem’in, Nilay’a kendisini dövdüğünü söyleyerek iftira atması Ünal ailesini ikiye bölecek, aile içinde ciddi tartışmalara neden olacaktır.

        Doğa ve Giray’ın ilişkisi günden güne gelişmekte, Giray her konuda Doğa’ya yardımcı olmaktadır. Sönmez’in telefonla dolandırılması çok moralini bozar. Kızları ve torunları onu ayağa kaldırmaya çalışsa da Sönmez kendini berbat hissetmektedir. Alev’in rahatsızlanması sonucu onu hastaneye götüren Abdullah, Pembe’ye yakalanmaktan kıl payı kurtulur. Lokantanın geceleri Kayhan tarafından gizlice işletildiğini öğrenen Zülkar, Pembe’yi durumdan haberdar eder.

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Bu Sabah

        10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Kızılcık Şerbeti

        00:15 Sandık Kokusu

        03:00 Kızılcık Şerbeti

        04:30 Baba

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        YALI ÇAPKINI

        Yalı Çapkını bu akşam 20.00’da yeni bölümüyle Star TV’de

        Orhan'ın ölümü Korhan ailesini derinden sarsarken, bu kayıpla büyük bir acı yaşayan Ferit, dedesinden beklediği tepkiyi göremediği için büyük bir hayal kırıklığı yaşar.

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Hayat Bazen Tatlıdır

        09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

        13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

        16:15 Güzel Köylü

        18:15 Star Ana Haber

        19:00 Yalı Çapkını

        20:00 Yalı Çapkını

        00:15 İstanbullu Gelin

        02:30 Baba Ocağı

        05:00 Güzel Köylü

        06:30 Pulsar

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        GADDAR

        Dağhan yeni hedefinin Enver olduğunu öğrenince bu işten sıyrılmanın bir yolunu arar. Bir çözüm bulması için Müdür’ü sıkıştırır. Müdür’le Dağhan iş birliği yapar ve Şirket onların peşine düşmeden onlar Şirket’e ulaşmaya çalışır. Olanları öğrenen Enver’in babasına olan nefreti önünü alamayacağı kadar büyür. Babasıyla yüzleşmeye ve ölmeden önce onu öldürmeye kararlıdır.

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:45 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

        10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

        12:00 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Gaddar

        19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

        20:00 Gaddar

        00:00 Orta Sayfa

        01:45 Kader Bağları

        04:00 Kefaret

        06:00 Her Yerde Sen

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        KARAAĞAÇ

        Kara Ağaç’ta ekime devam eden taraflar ‘toprak kurdu’ sorunuyla karşı karşıya kalır. Ömer, ekim yapmayı imkânsız hale getiren bu problemin üstesinden gelebilmek için Osman Ağa’nın yıllar evvel ürettiği çözümü bulmak zorundadır.

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        06:40 Uğurlugiller

        07:25 Balkan Ninnisi

        10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:20 Gönül Dağı

        17:45 Lingo

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Karaağaç Destanı

        00:15 Sen Türkülerini Söyle

        03:30 Gönül Dağı

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        ARKA SOKAKLAR

        Arka Sokaklar 677. Bölüm bu akşam Kanal D’de! Rıza Baba ve ekip öğretmen katillerinin peşinde.

        Bir öğrencinin tehlikeli hareketleri okul müdürünün gözünden kaçmaz ve soluğu Rıza Baba ve ekibin yanında alır. Rıza Baba ve ekip tehlikeli çocuğu ve arkasındaki çeteyi yakın takibe alır. Tehlikeli öğrenci okula gelerek okul müdürünü öldürür. Rıza Baba ve ekip bu olaya sebep olanların peşine düşer!

        Arka Sokaklar yeni bölümüyle cuma saat 20.00'da Kanal D'de!

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Afili Aşk

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Öyle Bir Geçer Zamanki

        13:00 Gelinim Mutfakta

        16:00 Yalan

        18:40 Kanal D Ana Haber

        20:00 Arka Sokaklar

        00:15 Taş Kağıt Makas

        02:45 Güneşin Kızları

        04:30 Tatlı İntikam

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        SURVİVOR

        Survivor bu akşam saat 20.00’de Tv8’de!

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 8’de Sağlık

        08:30 Aramızda Kalmasın

        11:00 Survivor All Star 2024

        14:00 Survivor Ekstra

        16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        20:00 Survivor All Star 2024

        00:15 Survivor Ekstra

        01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        03:30 Aramızda Kalmasın

        05:30 Dizi

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