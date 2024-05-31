TV yayın akışı 31 Mayıs Cuma: Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var, saat kaçta yayınlanacak?
Tv'de bugün sevilen diziler ve tv programlarının yanı sıra yerli ve yabancı filmler de izleyicisiyle buluşacak. İkizler Projesi, Terminatör 5: Yeniden Doğuş filmlerinin yanı sıra Kızılcık Şerbeti gibi sevilen dizide bu akşam ekranlarda yer alacak. Peki, bugün tvde ne var? İşte, 31 Mayıs 2024 Kanal D, Show TV, ATV, TRT 1, Star TV, Now TV yayın akışı ve tv rehberi...
Haftanın son iş gününde televizyon severler tv yayın akışı listesini merak ediyorlar. Peki, bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte, Kanal D, Show TV, ATV, TRT1, Star TV yayın akışı 31 Mayıs Cuma tv rehberi...
KIZILCIK ŞERBETİ
Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle 31 Mayıs Cuma 20.00'de Show TV'de!
Görkem’in, Nilay’a kendisini dövdüğünü söyleyerek iftira atması Ünal ailesini ikiye bölecek, aile içinde ciddi tartışmalara neden olacaktır.
Doğa ve Giray’ın ilişkisi günden güne gelişmekte, Giray her konuda Doğa’ya yardımcı olmaktadır. Sönmez’in telefonla dolandırılması çok moralini bozar. Kızları ve torunları onu ayağa kaldırmaya çalışsa da Sönmez kendini berbat hissetmektedir. Alev’in rahatsızlanması sonucu onu hastaneye götüren Abdullah, Pembe’ye yakalanmaktan kıl payı kurtulur. Lokantanın geceleri Kayhan tarafından gizlice işletildiğini öğrenen Zülkar, Pembe’yi durumdan haberdar eder.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Sandık Kokusu
03:00 Kızılcık Şerbeti
04:30 Baba
YALI ÇAPKINI
Yalı Çapkını bu akşam 20.00’da yeni bölümüyle Star TV’de
Orhan'ın ölümü Korhan ailesini derinden sarsarken, bu kayıpla büyük bir acı yaşayan Ferit, dedesinden beklediği tepkiyi göremediği için büyük bir hayal kırıklığı yaşar.
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Güzel Köylü
18:15 Star Ana Haber
19:00 Yalı Çapkını
20:00 Yalı Çapkını
00:15 İstanbullu Gelin
02:30 Baba Ocağı
05:00 Güzel Köylü
06:30 Pulsar
GADDAR
Dağhan yeni hedefinin Enver olduğunu öğrenince bu işten sıyrılmanın bir yolunu arar. Bir çözüm bulması için Müdür’ü sıkıştırır. Müdür’le Dağhan iş birliği yapar ve Şirket onların peşine düşmeden onlar Şirket’e ulaşmaya çalışır. Olanları öğrenen Enver’in babasına olan nefreti önünü alamayacağı kadar büyür. Babasıyla yüzleşmeye ve ölmeden önce onu öldürmeye kararlıdır.
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:45 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Gaddar
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Gaddar
00:00 Orta Sayfa
01:45 Kader Bağları
04:00 Kefaret
06:00 Her Yerde Sen
KARAAĞAÇ
Kara Ağaç’ta ekime devam eden taraflar ‘toprak kurdu’ sorunuyla karşı karşıya kalır. Ömer, ekim yapmayı imkânsız hale getiren bu problemin üstesinden gelebilmek için Osman Ağa’nın yıllar evvel ürettiği çözümü bulmak zorundadır.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:40 Uğurlugiller
07:25 Balkan Ninnisi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:20 Gönül Dağı
17:45 Lingo
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Karaağaç Destanı
00:15 Sen Türkülerini Söyle
03:30 Gönül Dağı
ARKA SOKAKLAR
Arka Sokaklar 677. Bölüm bu akşam Kanal D’de! Rıza Baba ve ekip öğretmen katillerinin peşinde.
Bir öğrencinin tehlikeli hareketleri okul müdürünün gözünden kaçmaz ve soluğu Rıza Baba ve ekibin yanında alır. Rıza Baba ve ekip tehlikeli çocuğu ve arkasındaki çeteyi yakın takibe alır. Tehlikeli öğrenci okula gelerek okul müdürünü öldürür. Rıza Baba ve ekip bu olaya sebep olanların peşine düşer!
Arka Sokaklar yeni bölümüyle cuma saat 20.00'da Kanal D'de!
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Öyle Bir Geçer Zamanki
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Yalan
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Taş Kağıt Makas
02:45 Güneşin Kızları
04:30 Tatlı İntikam
SURVİVOR
Survivor bu akşam saat 20.00’de Tv8’de!
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 Survivor All Star 2024
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:30 Aramızda Kalmasın
05:30 Dizi