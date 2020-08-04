Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 4 Ağustos Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
00.15 6 Kişi 'Yabancı Film'
02.00 6 Kişi 'Yabancı Film' (Tekrar)
03.45 Aşk Laftan Anlamaz 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Yaparsın Aşkım
00.15 Yasak Bölge 'Yabancı Film'
02.15 Bay Yanlış 'Dizi' (Tekrar)
04.30 Kadın 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Düğün Dernek 2: Sünnet 'Türk Filmi'
22.30 Düğün Dernek 2: Sünnet 'Türk Filmi' (Tekrar)
00.45 Kaçak Gelinler 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Kara Sevda 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
19.00 Kanal D Haber
20.00 Star Trek Sonsuzluk 'Yabancı Film'
22.30 Süper Magazin
00.30 Galip Derviş 'Dizi' (Tekrar)
01.45 Adı Efsane 'Dizi' (Tekrar)
03.45 Akasya Durağı 'Dizi' (Tekrar)
05.45 Yabancı Damat 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Şans Kapıyı Çalınca
23.15 Uçuş Ekibi 'Yabancı Film'
01.25 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)
04.40 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Rafadan Tayfa Dehliz Macerası 'Türk Filmi'
21.50 7. Koğuştaki Mucize 'Yabancı Film'
00.35 Şampiyon 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Hangimiz Sevmedik 'Dizi' (Tekrar)
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