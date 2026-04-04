Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin TV Yayın Akışı 4 Nisan 2026 Cumartesi: Bugün televizyonda neler var? Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TRT 1, NOW ve TV8 yayın akışı

        TV yayın akışı 4 Nisan 2026 Cumartesi: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Türkiye'nin en popüler kanalları, 4 Nisan 2026 Cumartesi gününün TV yayın akışlarını açıkladı. Bugün ekranlarda hem heyecanla beklenen dizilerin yeni bölümleri hem de çeşitli programlar izleyiciyle buluşacak. Hafta sonunu evde geçirmek isteyenler için Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TRT 1, NOW ve TV8'in güncel yayın akışlarını bir araya getirdik. İşte "Bugün televizyonda hangi programlar var?" sorusunun cevabı haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2026 - 13:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        4 Nisan 2026 TV yayın akışı, hafta sonunu ekran başında geçirmek isteyen izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. “Bugün televizyonda hangi diziler ve programlar var?” sorusu gündemde. Cumartesi akşamı; Gönül Dağı yeni bölümüyle, Survivor’da heyecan dolu dokunulmazlık mücadelesi ve Güldür Güldür Show keyifli anlarla ekranlara gelecek. İşte, 4 Nisan 2026 Cumartesi günü Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TRT 1, NOW ve TV8 yayın akışı…

        2

        TÜM KANALLARIN 4 NİSAN 2026 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞLARI

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 – Keloğlan Aramızda

        10:00 - Cumartesi Sürprizi

        13:00 – Nereye Bakıyor Bu Adamlar?

        14:30 - Kızılcık Şerbeti

        18:25 – Show Ana Haber (Canlı)

        20:00 – Güldür Güldür Show

        23:45 - Türkler Çıldırmış Olmalı 2: Mavi Vatan

        02:00 - Kızılcık Şerbeti

        05:00 - Sandık Kokusu

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 – Küçük Ağa

        08:30 – Konuştukça

        09:45 – Magazin D Cumartesi

        13:00 – Arda’nın Mutfağı

        14:00 – Arka Sokaklar

        16:15 – Eşref Rüya

        18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)

        20:00 – Güller ve Günahlar

        00:15 - The Traitors Türkiye

        03:00 - Müzik Arası

        04:15 - Zalim İstanbul

        4

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:30 – Atv’de Hafta Sonu

        10:00 – Görevimiz Tatil / Yerli Sinema

        12:20 – A.B.İ.

        16:10 – Gölge Avı / Yabancı Sinema

        19:00 – ATV Ana Haber (Canlı)

        20:00 – Bergen

        23:20 - Kasırga Avcısı

        01:15 - Kasırga Avcısı (Tekrar)

        02:45 - Can Borcu

        05:30 - Aile Saadeti

        5

        TRT1 YAYIN AKIŞI

        05:18 – İstiklal Marşı

        05:20 – Yedi Numara

        06:00 – Beni Böyle Sev

        08:40 – Kod Adı Kırlangıç

        10:00 – Hayallerinin Peşinde

        11:40 – Yaşam Başka Yerde

        12:00 – Cennetin Çocukları

        14:50 – Mehmed: Fetihler Sultanı

        17:50 - Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        19:00 – Ana Haber (Canlı)

        20:00 – Gönül Dağı

        00:15 - Pelin Çift İle Gündem Ötesi

        01:30 - Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

        01:50 - Cennetin Çocukları

        04:05 - Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 – Sefirin Kızı

        09:00 – Hayat Bazen Tatlıdır

        10:45 - Sevdiğim Sensin

        14:00 - Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

        15:30 - Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        19:00 – Star Haber (Canlı)

        20:00 – Yerli Dizi Tekrarı

        23:15 - Çirkin

        02:15 - Sefirin Kızı

        04:30 - Dürüye'nin Güğümleri

        7

        NOW YAYIN AKIŞI

        07:30 - Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

        08:30 – Çalar Saat Hafta Sonu

        11:15 – Memet Özer ile Mutfakta

        12:00 – Kamera Arkası

        12:45 - Halef: Köklerin Çağrısı

        15:45 – Yeraltı

        19:00 – Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

        20:00 – Gurbetçi Şaban

        22:00 - Halef: Köklerin Çağrısı

        00:30 - Efsane Futbol

        01:45 - Doktor: Başka Hayatta

        04:15 - Yasak Elma

        06:00 - Karagül

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        08:00 - Oynat Bakalım

        08:30 – Gençlik Rüzgarı

        10:00 – Gazete Magazin

        16:30 – Survivor Panaroma / Canlı

        20:00 – Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026

        00:15 - Survivor Extra

        01:30 - Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular Ramazan

        02:45 - Gazete Magazin

        04:00 - Gençlik Rüzgarı

        04:45 - Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular Ramazan

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mustafa Bozbey tutuklandı
        Mustafa Bozbey tutuklandı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        "ABD İran'a 48 saatlik ateşkes önerdi" iddiası
        "ABD İran'a 48 saatlik ateşkes önerdi" iddiası
        Özel halk otobüsü üst geçide çarptı: 5 ölü, 14 yaralı!
        Özel halk otobüsü üst geçide çarptı: 5 ölü, 14 yaralı!
        Karadeniz'de kritik randevu!
        Karadeniz'de kritik randevu!
        Doğalgazda kademeli tarife devri
        Doğalgazda kademeli tarife devri
        Galatasaray ve Fenerbahçe 3. randevuda
        Galatasaray ve Fenerbahçe 3. randevuda
        4 gün arayla kalp nakli oldular: Abi kurtulduk
        4 gün arayla kalp nakli oldular: Abi kurtulduk
        İstanbul Valiliği'nden sokak hayvanları için talimat
        İstanbul Valiliği'nden sokak hayvanları için talimat
        G.Saray'dan Xavi Simons bombası!
        G.Saray'dan Xavi Simons bombası!
        Okan Bayülgen'in programında Fred Çakmaktaş karmaşası
        Okan Bayülgen'in programında Fred Çakmaktaş karmaşası
        Dünyanın 'en dar' evini inşa etti!
        Dünyanın 'en dar' evini inşa etti!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kot pantolon nasıl ortaya çıktı?
        Kot pantolon nasıl ortaya çıktı?
        Marketler ne alacağınızı sizden önce biliyor!
        Marketler ne alacağınızı sizden önce biliyor!
        Kaptan formayı giydirdi
        Kaptan formayı giydirdi
        Türkiye dahil tüm dünyada yeni moda!
        Türkiye dahil tüm dünyada yeni moda!
        Ağabeyi ile yeğenini öldürmüştü! Kanlı düğünde ceza belli oldu!
        Ağabeyi ile yeğenini öldürmüştü! Kanlı düğünde ceza belli oldu!
        İFF’de seyretmek istediğim 10 film
        İFF’de seyretmek istediğim 10 film
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası