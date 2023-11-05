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Haftanın son günü itibariyle vatandaşlar, bugün televizyonda yayınlanacak dizi, film ve yarışmalara dair araştırmalar yapıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüyle yayınlanacağı gecede bir Yeşilçam klasiği olan Hababam Sınıfı da bir kez daha izleyicileri güldürmeye gelecek. İşte, günün yayın akışı...