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TV Yayın akışı 5 Nisan 2021 Pazartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV Yayın akışı 5 Nisan 2021 Pazartesi yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Çukur, Maraşlı, Sefirin Kız, Uyanış: Büyük Selçuklu, Yasak Elma ve Survivor 2021 yeni bölümüyle ekranlara gelecek. İşte 5 Nisan Pazartesi Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

TV Yayın akışı 5 Nisan 2021 Pazartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 5 Nisan Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Çukur

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:00 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:30 Bir Demet Tiyatro
18:30 Star Haber
20:00 Sefirin Kızı

ATV YAYIN AKIŞI

14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Maraşlı
22:30 Mavi Korku 2

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli
20:00 Yasak Elma
23:45 Baraj

TRT 1 YAYIN AKIŞI

17:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu

TV8 YAYIN AKIŞI

13:15 Doya Doya Moda
17:15 Survivor 2021
20:00 Survivor 2021

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