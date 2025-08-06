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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 6 AĞUSTOS 2025 LİSTESİ | Bu akşam TV'de hangi diziler ve filmler var? Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, ATV, TV8, NOW TV yayın akışı

        TV yayın akışı 6 Ağustos Çarşamba: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Kanallarda her gün farklı dizi, film, yarışma ve program izleyici karşısına çıkıyor. Bugün ekrana gelecek yapımları merak eden izleyiciler kanalların yayın akışlarını inceliyor. 6 Ağustos 2025 TV yayın akışı ''Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt veriyor. Bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında birbirinden farklı zevklere hitap eden programlar, filmler, yarışmalar yayında olacak. İşte 6 Ağustos Çarşamba Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, ATV, TV8, NOW TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2025 - 11:52 Güncelleme: 06.08.2025 - 11:52
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        1

        ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusu yanıt arıyor. 6 Ağustos Çarşamba günü kanallarda hangi içeriklerin olduğu seyirciler tarafından merak ediliyor. Bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımları kaçırmak istemeyenler Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, ATV, TV8, NOW TV yayın akışı listelerini kontrol ediyor. Peki, bu akşam TV'de hangi yarışmalar ve filmler yayınlanacak? İşte, 6 Ağustos 2025 TV yayın akışı listesi...

        2

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:30 Yaprak Dökümü

        12:00 Kanal D Haber Gün Arası

        13:00 Uzak Şehir

        16:00 Aşk-ı Memnu

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Thor

        22:30 Thor

        00:30 Ay’ın Köpek Balığı Yüzü

        02:00 Zalim İstanbul

        04:45 Kuzey Güney

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        3

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Siyah Kalp

        09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:00 Bahar

        15:00 Kızılcık Şerbeti

        18:25 Show Ana Haber

        20:00 Aykut Enişte

        22:30 Hanzo

        23:45 Aykut Enişte

        01:45 Hanzo

        03:00 Kızılcık Şerbeti

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Menajerimi Ara

        09:00 Ada Masalı

        11:00 Aramızda Kalsın

        13:30 Kiralık Aşk

        16:15 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Şekerpare

        22:00 Ölümcül Sır

        00:15 Ölümcül Sır

        02:15 Aramızda Kalsın

        04:00 Kiralık Aşk

        05:30 Erkenci Kuş

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        5

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:58 İstiklal Marşı

        06:00 Ege'nin Hamsisi

        08:45 Kod Adı Kırlangıç

        10:05 Kendi Düşen Ağlamaz

        13:10 Seksenler

        14:20 Teşkilat

        17:45 Kim Gitsin?

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Yabancı Sinema "Çağrı"

        23:50 Gönül Dağı

        02:35 Leyla ile Mecnun

        03:35 Seksenler

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        6

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Kader Oyunları

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Sen Anlat Karadeniz

        17:00 Nadide Hayat

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Taşıyıcı

        21:50 Aile Saadeti

        00:50 Taşıyıcı

        02:40 Bir Gece Masalı

        05:20 Ateş Kuşları

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08:30 Çalar Saat

        10:00 Yasak Elma

        12:45 Sen Çal Kapımı

        15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

        16:30 Karagül

        19:00 NOW Ana Haber

        20:00 Yetenek Sizsiniz

        23:30 NOW Spor

        01:30 İlk Buluşma

        02:15 İnadına Aşk

        04:00 Son Yaz

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:30 Gazete Magazin Yaz

        13:00 Yaparsın Bilirim

        16:00 MasterChef Türkiye

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Yaparsın Bilirim

        03:30 Gazete Magazin Yaz

        6 AĞUSTOS 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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        9
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