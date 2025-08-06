TV yayın akışı 6 Ağustos Çarşamba: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
Kanallarda her gün farklı dizi, film, yarışma ve program izleyici karşısına çıkıyor. Bugün ekrana gelecek yapımları merak eden izleyiciler kanalların yayın akışlarını inceliyor. 6 Ağustos 2025 TV yayın akışı ''Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt veriyor. Bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında birbirinden farklı zevklere hitap eden programlar, filmler, yarışmalar yayında olacak. İşte 6 Ağustos Çarşamba Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, ATV, TV8, NOW TV yayın akışı listesi...
‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusu yanıt arıyor. 6 Ağustos Çarşamba günü kanallarda hangi içeriklerin olduğu seyirciler tarafından merak ediliyor. Bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımları kaçırmak istemeyenler Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, ATV, TV8, NOW TV yayın akışı listelerini kontrol ediyor. Peki, bu akşam TV'de hangi yarışmalar ve filmler yayınlanacak? İşte, 6 Ağustos 2025 TV yayın akışı listesi...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Uzak Şehir
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Thor
22:30 Thor
00:30 Ay’ın Köpek Balığı Yüzü
02:00 Zalim İstanbul
04:45 Kuzey Güney
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Siyah Kalp
09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Aykut Enişte
22:30 Hanzo
23:45 Aykut Enişte
01:45 Hanzo
03:00 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Menajerimi Ara
09:00 Ada Masalı
11:00 Aramızda Kalsın
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Şekerpare
22:00 Ölümcül Sır
00:15 Ölümcül Sır
02:15 Aramızda Kalsın
04:00 Kiralık Aşk
05:30 Erkenci Kuş
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:58 İstiklal Marşı
06:00 Ege'nin Hamsisi
08:45 Kod Adı Kırlangıç
10:05 Kendi Düşen Ağlamaz
13:10 Seksenler
14:20 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema "Çağrı"
23:50 Gönül Dağı
02:35 Leyla ile Mecnun
03:35 Seksenler
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kader Oyunları
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
17:00 Nadide Hayat
19:00 atv Ana Haber
20:00 Taşıyıcı
21:50 Aile Saadeti
00:50 Taşıyıcı
02:40 Bir Gece Masalı
05:20 Ateş Kuşları
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
12:45 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Yetenek Sizsiniz
23:30 NOW Spor
01:30 İlk Buluşma
02:15 İnadına Aşk
04:00 Son Yaz
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Gazete Magazin Yaz
13:00 Yaparsın Bilirim
16:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Yaparsın Bilirim
03:30 Gazete Magazin Yaz
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