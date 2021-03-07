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TV Yayın akışı 7 Mart 2021 Pazar! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV Yayın akışı 7 Mart Pazar yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Arıza, Hercai, Kefaret, Menajerimi Ara, Teşkilat, Tozkoparan İskender ve Survivor 2021 yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. İşte 7 Mart Pazar Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

TV Yayın akışı 7 Mart 2021 Pazar! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 7 Mart Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Show Ana Haber
20:00 Arıza

KANAL D YAYIN AKIŞI

19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
23:30 Hekimoğlu

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:00 Akrep
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara


FOX TV YAYIN AKIŞI

15:30 Masumiyet
19:00 Gülbin Tosun
20:00 Kefaret

ATV YAYIN AKIŞI

19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Hercai

TRT 1 YAYIN AKIŞI

17:30 Tozkoparan İskender
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat

TV 8 YAYIN AKIŞI

16:00 Doğduğun Ev Kaderindir
20:00 Survivor 2021

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