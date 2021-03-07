Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 7 Mart Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Show Ana Haber
20:00 Arıza
KANAL D YAYIN AKIŞI
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
23:30 Hekimoğlu
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:00 Akrep
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
FOX TV YAYIN AKIŞI
15:30 Masumiyet
19:00 Gülbin Tosun
20:00 Kefaret
ATV YAYIN AKIŞI
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Hercai
TRT 1 YAYIN AKIŞI
17:30 Tozkoparan İskender
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
TV 8 YAYIN AKIŞI
16:00 Doğduğun Ev Kaderindir
20:00 Survivor 2021
YORUMLAR