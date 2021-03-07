Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 7 Mart Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

17:00 Çocuktan Al Haberi

18:45 Show Ana Haber

20:00 Arıza

KANAL D YAYIN AKIŞI

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

23:30 Hekimoğlu

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:00 Akrep

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara



FOX TV YAYIN AKIŞI

15:30 Masumiyet

19:00 Gülbin Tosun

20:00 Kefaret

ATV YAYIN AKIŞI

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Hercai

TRT 1 YAYIN AKIŞI

17:30 Tozkoparan İskender

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

TV 8 YAYIN AKIŞI

16:00 Doğduğun Ev Kaderindir

20:00 Survivor 2021