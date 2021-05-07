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TV Yayın akışı 7 Mayıs 2021 Cuma! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV yayın akışı 7 Mayıs 2021 Cuma günü programları için araştırılıyor. Bu akşam Akıncı, Arka Sokaklar, Kırmızı Oda, Payitaht, Son Yaz gibi diziler yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. İşte 7 Mayıs Cuma Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

TV Yayın akışı 7 Mayıs 2021 Cuma! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Yılbaşına özel birbirinden renkli ve eğlenceli programlar televizyona gelece. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 7 Mayıs Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
1515 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:30 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:15 Çatışma

KANAL D YAYIN AKIŞI

13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
16:45 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar

STAR TV YAYIN AKIŞI

13:15 Gerçeğin Peşinde
16:15 Bekir Köse İle İftara Doğru
17:15 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

ATV YAYIN AKIŞI

13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
19:40 Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:30 Akıncı

FOX TV YAYIN AKIŞI

14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli
20:00 Bir Aşk İki Hayat
22:30 Son Yaz

TRT 1 YAYIN AKIŞI

14:45 İyilik Hikayeleri
15:00 Anneler
16:15 Mavera
18:00 Ana Haber
18:25 Doğrusu Ne?
18:30 Kur'an-ı Kerim'i üzel Okuma Yarışması
20:00 Payitaht
23:45 Mavera

TV 8 YAYIN AKIŞI
13:15 Doya Doya Moda
17:15 O Ses Türkiye
20:00 Kırmızı Oda

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