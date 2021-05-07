Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Yılbaşına özel birbirinden renkli ve eğlenceli programlar televizyona gelece. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 7 Mayıs Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
1515 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:30 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:15 Çatışma
KANAL D YAYIN AKIŞI
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
16:45 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
STAR TV YAYIN AKIŞI
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:15 Bekir Köse İle İftara Doğru
17:15 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak
ATV YAYIN AKIŞI
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
19:40 Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:30 Akıncı
FOX TV YAYIN AKIŞI
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli
20:00 Bir Aşk İki Hayat
22:30 Son Yaz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
14:45 İyilik Hikayeleri
15:00 Anneler
16:15 Mavera
18:00 Ana Haber
18:25 Doğrusu Ne?
18:30 Kur'an-ı Kerim'i üzel Okuma Yarışması
20:00 Payitaht
23:45 Mavera
TV 8 YAYIN AKIŞI
13:15 Doya Doya Moda
17:15 O Ses Türkiye
20:00 Kırmızı Oda
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