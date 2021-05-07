Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Yılbaşına özel birbirinden renkli ve eğlenceli programlar televizyona gelece. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 7 Mayıs Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

1515 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:30 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:15 Çatışma

KANAL D YAYIN AKIŞI

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

16:45 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

STAR TV YAYIN AKIŞI

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:15 Bekir Köse İle İftara Doğru

17:15 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

ATV YAYIN AKIŞI

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

19:40 Nihat Hatipoğlu İle İftar

20:30 Akıncı

FOX TV YAYIN AKIŞI

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli

20:00 Bir Aşk İki Hayat

22:30 Son Yaz

TRT 1 YAYIN AKIŞI

14:45 İyilik Hikayeleri

15:00 Anneler

16:15 Mavera

18:00 Ana Haber

18:25 Doğrusu Ne?

18:30 Kur'an-ı Kerim'i üzel Okuma Yarışması

20:00 Payitaht

23:45 Mavera

TV 8 YAYIN AKIŞI

13:15 Doya Doya Moda

17:15 O Ses Türkiye

20:00 Kırmızı Oda