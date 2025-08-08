Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 8 AĞUSTOS 2025: Bugün televizyonda neler var? Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now TV yayın akışı listesi

        Bugün televizyonda neler var? 8 Ağustos Cuma Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now TV yayın akışı

        Kanallarda neler olduğunu merak eden izleyiciler, ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. 8 Ağustos Cuma Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now TV yayın akışı listeleri mercek altına alındı. Bugün Show TV'de Hedefim Sensin filmi sinemaseverlerle buluşacak. TV8'de ise MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümüyle ekrana gelecek. Diğer kanallarda yayınlanacak yapımları merak edenler için kanal kanal 8 Ağustos 2025 TV yayın akışı listesi haberimizde...

        Giriş: 08.08.2025 - 12:42 Güncelleme: 08.08.2025 - 12:42
        1

        Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında her gün birbirinden farklı zevklere hitap eden diziler, filmler, programlar ve yarışmalar yayınlanıyor. Ekrana gelecek olan yapımlar kanalların yayın akışları aracılığıyla belli oluyor. 8 Ağustos 2025 TV yayın akışı listesi izleyiciler tarafından inceleniyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi yapımlar yayınlanacak? İşte 8 Ağustos Cuma Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now TV yayın akışı listesi…

        2

        KANALLARIN 8 AĞUSTOS 2025 CUMA TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Siyah Kalp

        09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:30 Evlidir Ne Yapsa Yeridir

        15:00 Kızılcık Şerbeti

        18:25 Show Ana Haber

        20:00 Hedefim Sensin

        22:30 Ay Lav Yu

        00:30 Hedefim Sensin

        02:15 Ay Lav Yu

        03:30 Kızılcık Şerbeti

        3

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:18 İstiklal Marşı

        05:20 Ege'nin Hamsisi

        08:35 Kod Adı Kırlangıç

        10:00 Kendi Düşen Ağlamaz

        13:15 Seksenler

        14:15 Teşkilat

        17:45 Kim Gitsin?

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Ejderhanı Nasıl Eğitirsin

        22:15 Gönül Dağı

        00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

        01:30 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı

        01:50 Leyla ile Mecnun

        04:30 Seksenler

        4

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Menajerimi Ara

        09:00 Ada Masalı

        11:00 Aramızda Kalsın

        13:30 Kiralık Aşk

        16:15 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Kibar Feyzo

        21:45 Bana Masal Anlatma

        00:00 Bana Masal Anlatma

        01:45 Aramızda Kalsın

        03:30 Kiralık Aşk

        05:30 Erkenci Kuş

        5

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:30 Yaprak Dökümü

        12:00 Kanal D Haber Gün Arası

        13:00 Uzak Şehir

        16:00 Aşk-ı Memnu

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Kuralsız Sokaklar

        21:45 Kuralsız Sokaklar

        23:45 Mega Deprem

        01:30 Mega Deprem

        03:00 Zalim İstanbul

        05:00 Kuzey Güney

        6

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Kader Oyunları

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Sen Anlat Karadeniz

        17:00 Yok Artık 2

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Malefiz

        21:50 Malefiz

        23:50 Aile Saadeti

        02:30 Bir Gece Masalı

        05:00 Ateş Kuşları

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08:30 Çalar Saat

        10:00 Yasak Elma

        12:45 Sen Çal Kapımı

        15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

        16:30 Karagül

        19:00 NOW Ana Haber

        20:00 Sağlık Oluversin Gari

        23:00 Şevkat Yerimdar

        01:00 Aşk Mantık İntikam

        03:30 İnadına Aşk

        04:15 Son Yaz

        06:00 Karagül

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:30 Gazete Magazin Yaz

        13:00 Yaparsın Bilirim

        16:00 MasterChef Türkiye

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Yaparsın Bilirim

        03:30 Gazete Magazin Yaz

        9
