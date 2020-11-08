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TV Yayın akışı 8 Kasım 2020 Pazar! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

TV yayın akışı 8 Kasım 2020 Pazar yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Arıza, Maria ile Mustafa, Menajeri Ara, Öğretmen, Tövbeler Olsun dizileri yeni bölümüyle ekranlara gelecek. İşte 8 Kasım Pazar Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

TV Yayın akışı 8 Kasım 2020 Pazar! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 8 Kasım Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Show Ana Haber
20:00 Arıza

FOX TV YAYIN AKIŞI

15:30 Mucize Doktor
19:00 Gülbin Tosun ile Ana Haber
20:00 Öğretmen
23:15 Yasak Elma

STAR TV YAYIN AKIŞI

15:00 En Güzel Bölüm
15:15 Sefirin Kızı
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:30 Kung Fu Pande 3
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2

ATV YAYIN AKIŞI

15:35 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Maria ile Mustafa

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13:55 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
20:00 Tövbeler Olsun
23:45 Kalk Gidelim

TV8 YAYIN AKIŞI

14:00 Doğduğun Ev Kaderindir
17:00 Masterchef Türkiye
20:00 Masterchef Türkiye

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