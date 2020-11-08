Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 8 Kasım Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

17:00 Çocuktan Al Haberi

18:45 Show Ana Haber

20:00 Arıza

FOX TV YAYIN AKIŞI

15:30 Mucize Doktor

19:00 Gülbin Tosun ile Ana Haber

20:00 Öğretmen

23:15 Yasak Elma

STAR TV YAYIN AKIŞI

15:00 En Güzel Bölüm

15:15 Sefirin Kızı

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:30 Kung Fu Pande 3

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

ATV YAYIN AKIŞI

15:35 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Maria ile Mustafa

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13:55 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

20:00 Tövbeler Olsun

23:45 Kalk Gidelim

TV8 YAYIN AKIŞI

14:00 Doğduğun Ev Kaderindir

17:00 Masterchef Türkiye

20:00 Masterchef Türkiye