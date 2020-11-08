Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 8 Kasım Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Show Ana Haber
20:00 Arıza
FOX TV YAYIN AKIŞI
15:30 Mucize Doktor
19:00 Gülbin Tosun ile Ana Haber
20:00 Öğretmen
23:15 Yasak Elma
STAR TV YAYIN AKIŞI
15:00 En Güzel Bölüm
15:15 Sefirin Kızı
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
KANAL D YAYIN AKIŞI
16:30 Kung Fu Pande 3
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
ATV YAYIN AKIŞI
15:35 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Maria ile Mustafa
TRT 1 YAYIN AKIŞI
13:55 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
20:00 Tövbeler Olsun
23:45 Kalk Gidelim
TV8 YAYIN AKIŞI
14:00 Doğduğun Ev Kaderindir
17:00 Masterchef Türkiye
20:00 Masterchef Türkiye
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