TV Yayın Akışı 8 Nisan 2026: Bugün televizyonda neler var? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı
8 Nisan 2026 tarihine ait TV yayın akışları, izleyicilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Gün boyunca ekranlarda hangi dizi, film ve programların yer alacağını öğrenmek isteyenler "Bugün televizyonda ne var?" sorusuna yanıt arıyor. Akşam saatlerinde birbirinden farklı yapımlar izleyiciyle buluşurken, özellikle Survivor Ünlüler - Gönüllüler gibi geniş kitleler tarafından ilgiyle takip edilen programlar da dikkat çekiyor. İşte Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, TRT 1 ve NOW TV ekranlarında gün boyu yayınlanacak içeriklerin detayları…
8 Nisan 2026 tarihli TV yayın akışları, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Gününü televizyon karşısında değerlendirmek isteyenler, “Bugün hangi diziler ve programlar var?” sorusuna yanıt arıyor. Bu akşam ekranlarda sevilen diziler, dikkat çeken filmler ve eğlence programları yer alırken, özellikle Survivor Ünlüler - Gönüllüler yeni bölümüyle izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, TRT 1 ve NOW TV’nin 8 Nisan 2026 TV yayın akışı listesi haberimizde...
KANALLARIN 8 NİSAN 2026 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞLARI
KANAL D
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
00:15 Uzak Şehir
03:00 Gelinim Mutfakta
05:00 Zalim İstanbul
STAR TV
07:00 Sefirin Kızı
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
22:30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
00:30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
02:30 Sefirin Kızı
05:00 Dürüye'nin Güğümleri
ATV
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kuruluş Orhan
00:20 A.B.İ.
03:00 Can Borcu
05:30 Aile Saadeti
SHOW TV
06:30 Sandık Kokusu
09:30 Siyah Kalp
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Delikanlı
22:45 Güldür Güldür Show
00:30 Gece Hattı
01:15 Kızılcık Şerbeti
03:45 Delikanlı
TRT 1
05:48 İstiklal Marşı
05:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06:45 Beni Böyle Sev
09:15 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:00 Benim Adım Melek
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Pamuk Prenses ve Avcı / Yabancı Sinema
01:00 Gönül Dağı
03:25 Seksenler
04:30 Lingo Türkiye
NOW
07:30 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Yeraltı
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Yeraltı
00:15 Halef: Köklerin Çağrısı
03:15 Şevkat Yerimdar
04:15 Yasak Elma
06:15 Karagül
TV8
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:30 Gel Konuşalım
04:30 Oynat Bakalım
05:30 Tuzak
