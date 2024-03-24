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        Haberler Televizyon TV yayın akışı: Bugün TV’de hangi dizi ve filmler var? İşte Star TV, Kanal D, ATV, TRT1 tv yayın akışı listesi

        TV yayın akışı: Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var? İşte Star TV, Kanal D, ATV, TRT1 tv yayın akışı listesi

        TV yayın akışı listesine göre diziler ve filmler belli oldu. Hafta sonu evde televizyon izleyerek vakit geçirmek isteyenler bugün tv'de hangi dizi ve filmler var sorusuna yanıt arıyor. Haftanın yedinci günü dizilerine baktığımızda iddialı diziler yer alıyor. İşte TV yayın akışı 24 Mart 2024

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2024 - 16:12 Güncelleme: 24.03.2024 - 16:12
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        1

        Pazar akşamı ekrana gelecek olan diziler ve filmler tv yayın akışı listesinde yer alıyor. Star TV, Kanal D, Show TV, ATV, TRT1 kanalların yayın akışında diziler yeni bölümleriyle ekrana gelirken bazı kanallarda ise filmler yayınlanıyor. Peki bugün TV'de neler var? İşte 24 Mart 2024 Star TV, Kanal D, Show TV, TRT1, ATV tv yayın akışı

        2

        ATV

        19: 10 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

        20: 00 Kim Milyoner Olmak İster?

        23: 00 Aldatmak

        02: 45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur

        KANAL D

        18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

        20:00 Yargı

        00:15 İnci Taneleri

        02:00 Arka Sokaklar

        3

        TRT1

        19.30 Ana Haber

        20.00 Teşkilat

        00.15 3'te 3

        01.35 Mehmed: Fetihler Sultanı

        SHOW TV

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Sakar Şakir

        21:45 Kapıcılar Kralı

        23:30 Sakar Şakir

        STAR TV

        18:15 Star Haber

        19:00 Çok Güzel Hareketler 2

        20:00 Çok Güzel Hareketler 2

        23:30 Yerli dizi tekrar / Sinema

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