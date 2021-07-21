TV8 yayın akışı PSV Galatasaray maçına sayılı dakikalar kala sporseverler tarafından araştırılıyor. TV8 ekranlarında yayınlanacak PSV Galatasaray maçı saat kaçta? İşte, TV8 yayın akışı ve frekans bilgileri...
TV8 YAYIN AKIŞI - 21 TEMMUZ 2021
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Masterchef Türkiye 2021
13:00 Paylaş Benimle
17:15 Masterchef Türkiye 2021
20:00 Masterchef Türkiye 2021 (Kolaj)
22:00 PSV Eindoven – Galatasaray
TV8 HD FREKANS BİLGİLERİ
|UYDU
|Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12356 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 7100 Ksym/s
Fec: 2/3
|UYDU
|KABLO TV
|DIGITURK
|TELEDÜNYA
|Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12346 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 9600 Ksym/s
Fec: 3/4
|Kablo TV hizmeti verilen illerde S 34
|Kanal 28
|HD: 29.KANAL
SD: 907.KANAL
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