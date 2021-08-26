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14:15 Paylaş Benimle

15:15 Paylaş Benimle

17:15 Masterchef Türkiye 2021

19:00 HJK Helsinki - Fenerbahçe

21:00 Masterchef Türkiye 2021

TV8 HD FREKANS BİLGİLERİ

UYDU
Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12356 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 7100 Ksym/s
Fec: 2/3
UYDU KABLO TV DIGITURK TELEDÜNYA
Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12346 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 9600 Ksym/s
Fec: 3/4		 Kablo TV hizmeti verilen illerde S 34 Kanal 28 HD: 29.KANAL
SD: 907.KANAL

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