TV8 yayın akışı Helsinki Fenerbahçe maçına sayılı saatler kala sporseverler tarafından araştırılıyor. TV8 ekranlarında yayınlanacak Helsinki Fenerbahçe maçı saat kaçta? İşte, TV8 yayın akışı ve frekans bilgileri...
TV8 YAYIN AKIŞI - 26 AĞUSTOS 2021
14:15 Paylaş Benimle
15:15 Paylaş Benimle
17:15 Masterchef Türkiye 2021
19:00 HJK Helsinki - Fenerbahçe
21:00 Masterchef Türkiye 2021
TV8 HD FREKANS BİLGİLERİ
|UYDU
|Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12356 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 7100 Ksym/s
Fec: 2/3
|UYDU
|KABLO TV
|DIGITURK
|TELEDÜNYA
|Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12346 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 9600 Ksym/s
Fec: 3/4
|Kablo TV hizmeti verilen illerde S 34
|Kanal 28
|HD: 29.KANAL
SD: 907.KANAL
YORUMLAR