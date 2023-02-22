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TVF, 8 takımın liglerden çekilme talebini kabul etti

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 3 kentte yer alan 8 takımın liglerden çekilme talebinin kabul edildiğini duyurdu

TVF, 8 takımın liglerden çekilme talebini kabul etti
HABERTURK.COM / AA

TVF'den yapılan açıklamaya göre, AXA Sigorta Efeler Ligi'nden Hatay Büyükşehir Belediyespor, Erkekler 2. Lig'den Malatya Büyükşehir Belediyespor ile Hatay Üzümdalı Gençlikspor, Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Lig'den Gaziantep Gençlikspor ile Hatay Yeşilkentspor, Kadınlar 1. Lig'den Gaziantep Merinos Gençlikspor ve Kadınlar 2. Lig'den Hatay Voleybol Gençlikspor ile Antakya Belediyesi Gençlikspor'un 2022-2023 sezonunun kalan bölümüne devam etmeyecek.

Bu takımların bir sezon sonra aynı haklarla liglerde yer alma taleplerinin kabul edildiği ve ikinci yarıda oynadıkları maçların puanlama sisteminden çıkarılmasının kararlaştırıldığı aktarıldı.

Söz konusu ekiplerde forma giyen oyunculara 10 Mart tarihine kadar ek transfer hakkı tanındığı aktarılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"2022-2023 sezonu federasyonumuz faaliyetleri çerçevesinde müsabakalara katılan ancak deprem sebebiyle müsabakalara katılamayacağını bildiren takım sporcularının, lisanslı oldukları kulüplerinin yazılı muvafakat vermeleri koşuluyla ve 2022-2023 voleybol sezonu bitimine kadar geçerli olmak üzere federasyonumuz faaliyetlerinde liglerde yer alan diğer tüm takımlar adına lisans çıkarıp bu takımların resmi müsabakalarında sahada yer alabilmeleri için 10 Mart 2023 tarihine kadar bu sporculara ek transfer hakkı tanınmasına ve TVF Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Talimatının 26. maddesinin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca yukarıda belirtilen lisans çıkarma hakkının, talimatın zorunlu kıldığı maksimum Türk sporcu sözleşme/lisans hakkını dolduran takımlar için en fazla 2 Türk vatandaşı sporcuyla sınırlı olmasına karar verilmiştir."

TVF'nin açıklamasının tamamı şöyle:

''Ülkemizde yaşanan ve hepimizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Depremin ardından Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun liglerde aldığı kararlar aşağıda belirtilmiştir, kamuoyunun bilgisine sunarız.

1- 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremden etkilenen illerimizde bulunan ve 2022-2023 sezonunda bulundukları deplasmanlı liglerdeki müsabakalardan çekilerek bir sezon sonra aynı haklarla liglerde yer almak isteyen aşağıdaki kulüplerimizin taleplerinin kabulüne,

Hatay – Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü
Malatya – Büyükşehir Belediyespor Kulübü
Gaziantep – Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Spor Kulübü
Gaziantep – Merinos Gençlik ve Spor Kulübü (1. Lig)
Hatay – Üzümdalı Gençlik ve Spor Kulübü,
Hatay – Voleybol Gençlik ve Spor Kulübü
Hatay – Yeşilkent Spor Kulübü
Antakya – Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü
2- Bu kulüplerimizin 2022-2023 voleybol sezonunun ikinci devresinde oynadıkları müsabakaların oynanmamış sayılarak puanlama sisteminden çıkarılmasına,

3- Bu kulüplerin 2023-2024 voleybol sezonunda; 2022-2023 sezonunda bulundukları liglerdeki faaliyetlerinin devamına,

4- 2022-2023 sezonu Federasyonumuz faaliyetleri çerçevesinde müsabakalara katılan ancak deprem sebebiyle müsabakalara katılamayacağını bildiren takım sporcularının, lisanslı oldukları kulüplerinin yazılı muvafakat vermeleri koşuluyla ve 2022-2023 voleybol sezonu bitimine kadar geçerli olmak üzere Federasyonumuz faaliyetlerinde liglerde yer alan diğer tüm takımlar adına lisans çıkarıp bu takımların resmi müsabakalarında sahada yer alabilmeleri için 10 Mart 2023 tarihine kadar bu sporculara ek transfer hakkı tanınmasına,

5-TVF Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Talimatının 26. maddesinin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca yukarıda belirtilen lisans çıkarma hakkının, Talimatın zorunlu kıldığı maksimum Türk sporcu sözleşme/lisans hakkını dolduran takımlar için en fazla 2 Türk vatandaşı sporcuyla sınırlı olmasına,

Sözleşmeli sporcu sayısı

MADDE 26- (1) Türkiye Sultanlar/Efeler Liginde yer alan her kulüp bir sezonda en çok 14 (on dört) tek tip sözleşmeli, 1. Liginde yer alan her kulüp ise bir sezonda en çok 16 (on altı) Türk vatandaşı sözleşmeli sporcuya yer verebilir.

(2) Türkiye 2. Liginde yer alan kulüpler için sözleşme/lisans sayısı, yaş sınırı gözetilmeksizin ve transfer süresi içerisinde feshedilenler dahil en fazla 25 (yirmi beş)’ dir.''

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