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Twitter çalışanlarının uzaktan çalışma dönemi sona eriyor! "Önümüzdeki yol çetin ve zor!"

Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk çalışanlarını “ilerdeki zor zamanlara” hazırlamak ve kişisel olarak onaylamadığı sürece uzaktan çalışmayı yasakladığını Çarşamba günü e-posta ile bildirdi. Önümüzdeki günlerde Twitter çalışanlarını zor günler bekliyor.

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  • Twitter çalışanlarının uzaktan çalışma dönemi sona eriyor! "Önümüzdeki yol çetin ve zor!"

    UZAKTAN ÇALIŞMA SİSTEMİ SONA ERDİ!

    Bloomberg News tarafından incelenen e-postaya göre, Musk çalışanların haftada en az 40 saat ofiste çalışmaları gerektiğini belirtti.

    Son iki haftadır Twitter Elon Musk’ın yönetimi altında devam ediyor. Bu süreç içerisinde çalışanların yarısını ve yönetici kadrosunu işten çıkaran Musk, Twitter Blue aboneliğinin ücretini de 8 dolara çıkarmıştı.
  • Twitter çalışanlarının uzaktan çalışma dönemi sona eriyor! "Önümüzdeki yol çetin ve zor!"

    TWİTTER GELİRLERİNİN YARISININ ABONELİKLERDEN GELMESİNİ İSTİYOR!

    Musk ayrıca e-postasında çalışanlarına Twitter’ın gelirlerinin yarısının aboneliklerden gelmesini istediğini belirtti.

    Musk gelmeden önce Twitter çalışanlarının çoğu pandemi nedeniyle uzaktan çalışmaya başlamıştı ve bu sistem daha sonra kalıcı olarak kabul edilmişti. 
  • Twitter çalışanlarının uzaktan çalışma dönemi sona eriyor! "Önümüzdeki yol çetin ve zor!"

    İZİN GÜNLERİNİ İPTAL ETTİ

     

    Blooberg News’in bildirdiğine göre pandemi döneminde Twitter çalışanlarının şirket çapı içerisinde kendi geliştirdikleri aylık izin günü takvimi olarak geçen “dinlenme günlerini” (normal hafta sonu dinlenme izninden farklı olarak) kaldırdı.
  • Twitter çalışanlarının uzaktan çalışma dönemi sona eriyor! "Önümüzdeki yol çetin ve zor!"

    Musk çalışanlarına yazdığı e-postada “Önümüzdeki yol çetin ve zor. Başarılı olmak için yoğun çalışmamız gerecek. Birkaç gün içinde mutlaka en büyük öncelik doğrulanmış botları ve spamları bulup askıya almak olmalıdır” diye ekledi.

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