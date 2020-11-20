Bir 'Fleet' yetti! 0:00 / 0:00

Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Sonunda Twitter da modaya uydu, sosyal ağların olmazsa olmazı haline gelen hikâye özelliği Twitter’da da kullanıma sunuldu. Twitter hikâyeleri için kullanılan ad ise Twitter Fleet oldu. Twitter’ın iOS ve Android uygulamasına gelen güncellemeyle birlikte sosyal ağdaki kullanıcıların hayatına “Tweet”ten sonra “Fleet” de girdi.

İngilizce’de “kısa süren, hızlı” anlamına gelen “fleet” kelimesinden esinlenerek adlandırılan bu yeni Twitter aracı ile kullanıcılar platformda kısa süreli düşünceleriyle yeni bir yoldan paylaşım yapabiliyor.

BİLEN BİLİYOR...

Anlık düşünceleri paylaşmak için geliştirilen Twitter Fleet ('Twitter Story' özelliği) ile paylaşılanlar kullanıcıların Facebook, Instagram, Snapchat ve TikTok’ta da aşina olduğu gibi sadece 24 saatliğine görünüyor. Ardından bu paylaşımlar otomatik olarak siliniyor.

Twitter kullanıcıları, metin, ‘tweet’ler, fotoğraflar veya videolar ile Fleet oluşturabiliyor ve Fleet’lerini çeşitli arka plan ve metin seçenekleriyle özelleştirebiliyor.

'Kaybolan tweet' olarak da adlandırılan Fleet’de bir tweeti paylaşmak için tweet’in altındaki "Paylaş" simgesine ve ardından "Fleet’te Paylaş"a (Bir Fleet içinde paylaş) basmak yeterli oluyor.

CANLI YAYIN DA GELECEK

Ardından kullanıcılar, bazı metin veya emojilerle paylaştıkları içerik hakkında ne düşündüğünü ekleyebiliyor. Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre Twitter yakın zamanda, çıkartmalar ve canlı yayın özelliğini de “Fleet”lere ekleyecek.

Twitter’da takipçiler, Fleet’leri ana sayfa zaman akışlarının en üstünde görebiliyor. Tam profili görebilen herkes orada kişinin Fleet’lerine erişebiliyor. Tweet’lerinizi korumaya alırsanız Fleet’leriniz de korumaya alınmış oluyor.

Kullanıcı, herkesten Direkt Mesaj (DM) alma seçeneğini etkinleştirdiyse, Fleet’lerine herkes yanıt verebiliyor. Kullanıcı, bir Fleet’e cevap vermek istiyorsa da, yazara Direkt Mesaj veya emoji göndermek için üzerine dokunarak ve sohbete Direkt Mesajlar’da devam edilebiliyor. Bir Fleet’i silmek için, “Fleet’i Sil” öğesini seçerek gönderiyi kaldırabiliyorsunuz.

Fleet kullanımını şu başlıklarla özetlemek mümkün:

‘FLEET’LEME NASIL YAPILIR?

Yeni bir Fleet oluşturmak, diğer bir ifadeyle fleetlemek, için şu adımları izlemeniz gerekiyor:

1- Yeni bir Fleet oluşturmak için, profil resminize dokunun.

2- Ardından Fleet oluşturma simgesine dokunun.

3- Mesajınızı (metin, fotoğraf, GIF ve video içerebilir) oluşturun.

4- Fleeti profilinize göndermek için Fleetle düğmesine dokunun.

FLEET’E NASIL MEDYA EKLENİR?

Fleet’inize medya eklemek için ise metin editörünü şu şekilde kullanabilirsiniz:

1- Ekrana dokunarak klavye ve araç çubuğunu getirin.

2- Metni ortaya, sola veya sağa getirmek için Hizala düğmesine dokunun.

3- Metni kalın yapmak için, K simgesine dokunun.

4- Metninizi vurgulamak için Vurgula düğmesini seçin.

5- Renk çarkı metni ve vurgu rengini değiştirir, metni değiştirmek için renk çarkı simgesine dokunun.

6- Metni, resmi veya emojiyi taşımak ya da yeniden boyutlandırmak için iki parmağınızı kullanarak medyayı yeniden boyutlandırın veya taşıyın.

7- Fleetinizin arkaplan rengini değiştirmek için ekranın sol alt tarafındaki daire simgesine dokunun.

TWEET NASIL FLEET’LENİR?

Tweet Fleetleme şu şekilde yapılıyor:

1- Tweet üzerindeki Paylaş simgesine dokunun.

2- Fleet içinde Paylaş öğesine dokunun.

3- Tweeti yeniden boyutlandırabilir veya döndürebilirsiniz. Ayrıca metin veya emoji ile kendi tepkinizi ekleyebilirsiniz.

4- Tweeti göndermek için Fleetle öğesine dokunun.

FLEET NASIL TWEET’LENİR?

Fleet’inizi Tweet’lerseniz 24 saat sonra Fleet görünümden kalktığında içeriği kaybetmiyorsunuz. Fleet Tweet’leme şöyle yapılıyor:

1- Aşağı ok simgesine dokunun.

2- Bunu Tweetle öğesini seçin.

3- Tweet kopyasını ekleyin.

4- Fleet Tweetleme işlemini bitirmek için Tweetle öğesine dokunun.

FLEET’E NASIL CEVAP VERİLİR?

Fleete cevap verme için izlenecek adımlar ise şöyle:

1- Birisine Direkt Mesaj gönderebiliyorsanız, Fleetinin altında Mesaj Gönderme veya DM üzerinden emoji ile tepki verme seçenekleri görürsünüz.

2- Metin oluşturucusunu açmak ve doğrudan yazara bir DM yollamak için Mesaj Gönder öğesine dokunun.

3- DM yazarının Fleetine bir emoji tepkisi göndermek için emoji simgesine dokunun.

4- Fleet cevabınız, DM aracılığıyla cevapladığınız gönderiyle birlikte görünür.

TWITTER’IN MODU NEDEN DEĞİŞTİ?

24 saat sonra kaybolan hikâye özelliği Fleet ile Twitter’ın diğer sosyal ağlara hem fonksiyon hem de arayüz olarak biraz daha benzediğini söyleyebiliriz.

Hatta Twitter’ın diğer sosyal ağlara göre çok daha nitelikli ve önemli içeriklere ulaşmanın bir aracı olarak kullandığını söyleyen pek çok hesap daha ilk gününden Twitter’ın hikâye moduna girmiş görünüyor.

Üstelik reklam gelirlerini artırmakta yıllardır yaşadığı sıkıntılar nedeniyle yatırımcılarını da yıllardır üzen Twitter’ın, bu yeni moda daha fazla ağırlık vereceği de kesin.

“KULLANICILAR DAHA KOLAY PAYLAŞTI”

Hatta Twitter yeni özellikle ilgili olarak yaptığı duyuruda da şu ifadeyle bu yeni dönemin sinyalini vermiş oldu:

“Yaptığımız testler, Fleet’lerin insanların sohbete daha rahat katılmalarına yardımcı olduğunu gösterdi. Fleet kullananlar, Fleet ve Direkt Mesajlar aracılığıyla Twitter'da daha fazla sohbete katıldı ve Twitter'da yeni olanlar, Fleet’leri akıllarından geçenleri paylaşmanın daha kolay bir yolu olarak gördü. Bir gün sonra kaybolduğu için Fleet, insanların kişisel ve gündelik düşüncelerini, fikirlerini ve duygularını paylaşırken kendilerini daha rahat hissetmelerine yardımcı oldu.”

DAHA FAZLA ETKİLEŞİM DAHA FAZLA PARA!

Hem sosyal medya platformlarındaki kullanıcı deneyimi, hem de görsel açıdan zenginleştirilmiş içeriklere yönelik artan talep, Twitter’ın yeni gelir kapıları arayışı ile birleşince, ortaya Fleet çıkmış gibi duruyor.

Sonuçta Fleet de daha fazla etkileşim yaratmayı amaçlıyor. Ve daha fazla etkileşim Twitter için daha fazla para demek...

Üstelik sosyal ağın, “Fleet, kullanıcıların geri bildirimlerine göre yeni özelliklerle zaman içerisinde güncellenecek” açıklaması da Twitter’ın geleneksel kullanıcı kitlesini ya kaybedeceği (ki ilk gün bu kitleden de yoğun kullanım olduğu gözleniyor) ya da dönüştüreceğinin sinyallerini veriyor.