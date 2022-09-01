Twitter yeni özelliğini duyurdu!

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Twitter, dakikalar önce yaptığı açıklamalar ile kullanıcılarını heyecanlandırdı.

Yeni özelliğini uzun zaman sonra kullanıcıları ile paylaşan Twitter konu ile alakalı şu ifadeleri kullandı:

“Her yeni özellik gibi, potansiyel sorunları halkla paylaşılmadan önce belirleyip çözmemize yardımcı olması için Edit Tweet özelliğini daha küçük bir grupla test ediyoruz. Bu bizim en çok istenen özelliğimiz olduğundan, doğru anladığımızdan emin olmak istiyoruz. Testlerden, bu yeni özelliğin nasıl kullanıldığını ve insanların Tweet okuma ve yazma şekli üzerindeki etkisini hızlı bir şekilde anlamayı umuyoruz. Bu testte, Tweetler yayınlandıktan sonraki 30 dakika içinde birkaç kez düzenlenebilecektir. Düzenlenen Tweetler bir simge, zaman damgası ve etiketle görünecek, böylece okuyucular orijinal Tweetin değiştirildiğini açıkça görecek. Etikete dokunmak, izleyicileri bağlam için Tweet'in geçmiş sürümlerini içeren Geçmişi Düzenleme'ye götürecek. Edit Tweet özelliğinin kullanıma sunulmasıyla birlikte Tweetlemenin daha ulaşılabilir ve daha az stresli hissettireceğini umuyoruz. Sohbete sizin için anlamlı olacak şekilde katılabilmelisiniz ve biz de bunu yapmayı zahmetsiz hissettirecek yollar üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. @TwitterBlue için Tweet bildirimlerini açın, çünkü yakında paylaşacak daha çok şeyimiz olacak!"