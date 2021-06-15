Twitter son yıllarda hayatımızın vazgeçilmez platformları arasında yer alıyor. Her geçen gün enformasyon kirliliğinin bir kat daha arttığı platformda kullanıcıların en çok şikayet ettiği özelliklerden biri de mention'lanma özelliği... İstenmeyen tweet'lerde mantion'lanmak istemeyenler için Twitter'ın kolları sıbvadığı iddia edildi.

UNMENTION ÖZELLİĞİ YOLDA!

Teknoloji çevrelerinde hızla yayılan iddiaya göre Twitter’ın henüz geliştirilmekte olduğu 'unmention' özelliği çokça şikayet edilen sorunu kökünden çözecek. Çalışmalar tamamlandığında ‘unmention’ özelliği ile kullanıcıya istediği zaman mention’dan çıkma seçeneği sunulacak.

Bilindiği üzere Facebook'ta hali hazırda etiketi kaldır özelliği bulunuyor. Unmention özelliğinin de Facebook'taki gibi işlev göremesi bekleniyor.