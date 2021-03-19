Twitter’ın Türkiye’deki sosyal medya düzenlemesi gereği temsilci atadığı yönündeki gelişmelerin henüz gerçeklik kazanmadığı öğrenildi.

Konuyla ilgili olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan edindiğimiz bilgiye göre sosyal ağ Twitter henüz Türkiye için yasal temsilci atama işlemini gerçekleştirmedi.

HABERTÜRK olarak Bakanlık kaynaklarından edindiğimiz bilgiye göre Twitter son olarak bu ay içinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na, Türkiye’de temsilci atama yönünde sözlü ifadelerini iletti. Ancak henüz şu ana kadar bu konuda resmi bir adım atılmazken, eğer önümüzdeki birkaç haftalık süreçte de herhangi bir ilerleme kaydedilemezse, şu anda reklam yasağı kapsamında olan Twitter’ın nisan ayının ikinci yarısından itibaren bant genişliğinin yüzde 50 oranında daraltılması gündeme alınacağı öğrenildi.