Milyonlarca öğrencinin hayallerini süsleyen iyi Üniversitede okumak için girdiği YKS sınavının sonuçları ne zaman açıklanacağı sınava giren öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 30 Haziran - 01 Temmuz 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılan milyonlarca öğrenci, üniversite tercihlerini yapabilmek için sonuçların açıklanacağı tarihi sabırsızlıkla beklemeye başladı. Bu sene ilk defa YKS adıyla gerçekleştirilen üniversite sınavının sonuçları için geri sayım başladı. Peki, YKS TYT AYT sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 Üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2018 YKS sonuçları ile ilgili detaylar...





YKS TYT AYT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İşte ÖSYM'nin belirlediği takvime göre, YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih;

TYT – 31 Temmuz 2018 Salı



AYT – 31 Temmuz 2018 Salı

YDT – 31 Temmuz 2018 Salı

Öğrenciler 2018 YKS sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ internet adresi üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini girerek öğrenebilecekler. Sonuçların saat kaçta açılanacağı dair resmi bir bilgi bulunmuyor, sonuçların öğle vakitlerinde adayların erişimine açılması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

YKS – ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

YKS – Üniversite tercih kılavuza göre, adaylar tercihlerini 7-14 Ağustos'ta yapacak. Tercih bildirim işlemi tamamlandıktan sonra tercih süresi içerisinde "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden değişiklik yapılabilecek.

Tercih işlemi tamamlandıktan sonra tercih süresi içerisinde "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden tercih bilgilerinin kontrol edilmesi ve yazıcıdan tercih listesinin bir dökümünün alınması gerekiyor.

2018-Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı en az 150 olan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-TYT ve varsa Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanlarını da göz önünde tutarak kılavuzdaki açıklamalara göre tercih bildirimini internetten bireysel olarak yapacak.

2018-2019 eğitim-öğretim yılı için yükseköğretim programlarına yapılacak merkezi yerleştirme işlemine girecek adaylar, 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'ndan faydalanarak tercih bildiriminde bulunacak.

Üniversite adaylarının bu yıl ilk defa girdikleri YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) 30 Haziran Cumartesi ve 1 Temmuz Pazar günü olmak üzere iki oturumda gerçekleştirildi. YKS'nin ilk aşaması olan TYT (Temel Yeterlilik Testi) YGS'nin; AYT (Alan Yeterlilik Testi) ise LYS'nin yerini aldı. YGS ve LYS'nin aksine AYT ve TYT peş peşe iki günde yapıldı. YSK soru kitapçıkları ve cevap anahtarı ise 1 Haziran Pazar akşamı ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yayımlandı.