        TZOB: "Doğal afetler tarım sektörünü her geçen yıl daha fazla etkiliyor"

        TZOB: "Doğal afetler tarım sektörünü her geçen yıl daha fazla etkiliyor"

        Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "390 dönüm seranın yanında 10 dönüm zeytin ve avokado bahçesi de afetten etkilendi. Afetten 48 çiftçimiz zarar gördü. Bu alanların 248 dönümü sigortalı, 142 dönümü ise sigortasız. Domates, biber, patlıcan, kabak, salatalık, çilek, karpuz fideleri ile birlikte muz, avokado ve zeytin ürünlerinde ciddi hasar var. Doğal afetler tarım sektörünü her geçen yıl daha fazla etkilemektedir. Afetler artarak devam ediyor. TARSİM'i Türkiye genelinde daha fazla çiftçiye ulaştırmamız, daha geniş alanlarda etkin hale getirmemiz gerekiyor" dedi 

        Giriş: 31.01.2026 - 12:02 Güncelleme: 31.01.2026 - 12:02
        "Doğal afetler tarım sektörünü her geçen yıl daha fazla etkiliyor"
        Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Manavgat’ta meydana gelen hortumdan zarar gören tarım alanları ve seralarda incelemelerde bulundu.

        İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bayraktar, Hortumun tarımsal üretimde ciddi kayıplara yol açtığını, Manavgat’ta yaklaşık 390 dönüm sera alanının zarar gördüğünü belirterek şunları söyledi:

        "390 dönüm seranın yanında 10 dönüm zeytin ve avokado bahçesi de afetten etkilendi. Afetten 48 çiftçimiz zarar gördü. Bu alanların 248 dönümü sigortalı, 142 dönümü ise sigortasız. Domates, biber, patlıcan, kabak, salatalık, çilek, karpuz fideleri ile birlikte muz, avokado ve zeytin ürünlerinde ciddi hasar var. Doğal afetler tarım sektörünü her geçen yıl daha fazla etkilemektedir. Afetler artarak devam ediyor. TARSİM’i Türkiye genelinde daha fazla çiftçiye ulaştırmamız, daha geniş alanlarda etkin hale getirmemiz gerekiyor."

        Sigortası olmayan üreticilerin de desteklenmesi gerektiğini belirten Bayraktar "2025 yılında 65 ilde yaşanan don felaketinin ardından sigorta kapsamı dışında kalan üreticilere yardımlar yapıldı. Aynı desteğin Manavgat’taki hortum, sel ve dolu afetlerinden etkilenen üreticiler için de sağlanmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

        Üreticilerin en önemli sorunlarından bir tanesinin de krediye erişim olduğunu belirten Bayraktar, "Üreticilerimiz kredi alma yönündeki engellerin kaldırılmasını istiyor. Yaptığımız tespitleri Ankara’da ilgili bakanlıklarımızla paylaşacağız. İnşallah 2026 yılı, 2025 yılı gibi afetlerle anılmaz. Çiftçilerimize tekrar geçmiş olsun" dedi.

