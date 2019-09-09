Taksi-UBER tartışması geçen yıla damgasını vurmuş, yaşanan gerginliklerin, kavgalı-gürültülü olayların ardından mevzu taksicilerin zaferiyle sonuçlanmıştı. UBER, XL araçlarını İstanbul’dan çekince, kentteki 18 bin taksinin plaka sahipleri ve şoförleri de rahat bir nefes almıştı. UBER gitti gitmesine ancak anlaşılan o ki taksicilerin derdi bitmedi. Zira bu kez de korsan yeniden hortladı. Bunu iddia eden bizzat taksiciler...

Sokağın Sesi’ni arayan İstanbullu taksiciler, işsiz kalan UBER’cilerin korsan taşımaya devam ettiğini, İstanbul’daki korsan taksi duraklarının hızla arttığını söylüyor. İddialar çok ama çok çarpıcı; kentte mahalle aralarında 450 civarında korsan taksi durağı olduğu sanılıyor. Hatta bu korsan taksi durakları broşür bastırıp mahalle mahalle, kapı kapı dağıtıyor.

Bazen emlak ofisi, bazen de rent a car adı altında korsan taşımacılık yapılıyor. Bakın İstanbullu taksicilerin tespit ettiği ve Sokağın Sesi’ne ulaştırdığı iki korsan durağın fotoğraflarını görüyorsunuz... Burası Bahçelievler...

Küçücük dükkanlar açılmış, emlakçı, tamirhane ve rent a car adı altında önünde onlarca araç sıralı... Taksicilerin tespitlerine bakılırsa o küçücük gibi görünen dükkanlardaki korsan duraklarda 40-50 arasında araç çalışıyor. Korsan durakların bastırıp sokaklarda dağıttığı broşürleri de görüyorsunuz.

Korsan taşımacılık ayan beyan ortada.

Taksicilerin beklentisi ise bu kontrolsüzlüğün, denetimsizliğin sona ermesi...