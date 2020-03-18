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Koronavirüs salgını tüm sektörlerde etkisini hissettiriyor. Son olarak araç paylaşım uygulamaları da operasyonlarını askıya aldığını açıklamaya başladı.

Bir süre önce Türkiye'den çıkan Uber ve ABD'li rakibi Lyft, hizmetlerini durduğunu açıkladı.

Öncelikle ABD ve Kanada'daki faaliyetlerini durduran ikiliden Uber, Londra ve Paris'teki operasyonlarını da geçici olarak durduğunu bildirdi.

Yapılan açıklamada, Uber'in yemek teslimat şirketi Uber Eats'in ise faaliyetlerinde bir aksama olmayacağı kaydedildi. Açıklamada, "Koronavirüs salgının yayılmasını önlemek için adımlar atıyoruz" ifadesi kullanıldı.

Koronavirüs salgının ABD'ye de sıçramasının ardından, ülkede gerekli olmadıkça seyahat etmeme uyarısı yapılmaya başlandı.

Uber'in ilerleyen günlerde diğer ülkelerdeki faaliyetlerini de askıya alabileceği belirtiliyor.

TÜRKİYE'DE YASAKLANDI

dünyanın 63 ülkesinde 700'den fazla şehirde faaliyetleri bulunan Uber, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de uzunca bir süredir taksicilerin hedefi haline gelmişti.

ABD merkezli şirket, Mayıs 2019'da Türkiye'de 8+1 araçlar ile verdiği XL hizmetini durdurma kararı alırken, Ekim 2019'da ise mahkeme kararıyla haksız rekabet yarattığı gerekçesi ile erişime kapatılmıştı.