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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Emekli Sigortalı çalışan sayısı ilk çeyrekte de azaldı - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Sigortalı çalışan sayısı ilk çeyrekte de azaldı

        Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) geçen yıla göre yavaşlamakla birlikte emekli olmaya devam ediyor. 2023 yılında 2,2 milyon olan yaşlılık aylığı bağlananların sayısı bu yılın ilk üç aylık döneminde 162 bin kişi olarak gerçekleşti. Sigortalı çalışan sayısındaki azalma yavaşlamakla birlikte ilk çeyrekte de devam etti. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi...

        Giriş: 04.06.2024 - 07:56 Güncelleme: 04.06.2024 - 07:56
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        Üç ayda 162 bin kişi emekli oldu
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        Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi geçen yılın mart ayında yürürlüğe girdi. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) verilerine göre 2023’te 4/a (SSK) kapsamında 1 milyon 925 bin, 4/b (BAĞ-KUR) kapsamında 183 bin, 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında da 86 bin kişiye yaşlılık aylığı bağlandı. Yaşlılık aylığı bağlanan toplam kişi sayısı 2 milyon 193 bin 791 oldu.

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        Bu yılın ocak – mart döneminde yaşlılık aylığı bağlananların sayısı ise 162 bin 79 kişi olarak gerçekleşti. İlk üç aylık dönemde 141 bin 211 SSK’lı (4/a), 13 bin 773 BAĞ-KUR’lu (4/b) ve 7.095 memur (4/c) yaşlılık aylığı bağlattı.

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        Yeni yaşlılık aylığı bağlatanların sayısındaki artış geçen yıla göre hız kesti. Özellikle memurların hem geçen yıl hem de bu yıl emekli olmak konusunda çok istekli olmadıkları gözleniyor.

        SGK verilerine göre, 2022 yılında 9,5 milyon olan yaşlılık aylığı alanların sayısı 2023 sonunda 11,5 milyona, 2024’ün ilk çeyreğinde ise 11,67 milyona çıktı. Mart sonu itibarıyla dul ve yetim aylığı alanların sayısı (kişi bazında) 4,2 milyona ulaştı. Malullük, vazife malullüğü aylığı, sürekli iş göremezlik geliri alanlar ile birlikte toplam emekli sayısı kişi bazında 16,2 milyona, dosya bazında ise 15,4 milyona yükseldi.

        AKTİF SİGORTALI SAYISINDAKİ AZALMA YAVAŞLADI

        2023 yılında aktif sigortalı çalışan kişi sayısı 986.212 kişi azalarak 26,3 milyondan 25.3 milyona gerilemişti. İlk üç aylık dönemde ise aktif sigortalı sayısı 164.942 kişi daha azalarak 25,2 milyona geriledi. Çalışmasından dolayı zorunlu sigortalı olan kişi sayısındaki azalma ise üç aylık dönemde 111.248 kişi oldu.

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        4/a statüsündeki aktif sigortalı sayısı 2022 yılında 19,8 milyon kişi iken 1,2 milyon kişi azalarak 2023’te 18,6 milyon kişiye, mart ayında ise 18,5 milyona geriledi. Üç aylık dönemde 131.305 kişi azaldı. Azalmanın 78.311’i 4/a statüsündeki zorunlu sigortalılardan, geri kalanı da çırak ve müteahhitlerce yurt dışına götürülen işçilerden kaynaklandı.

        4/b statüsündeki aktif sigortalı sayısı ise 41.503 kişi azalarak 3 milyon 59 bin kişiye geriledi.

        Kamu görevlilerini ifade eden 4/c statüsündeki aktif sigortalı sayısı geçen yıl 366 bin kişi artmıştı. Bu yılın ilk çeyreğinde ise 7.866 kişi artarak 3,7 milyona ulaştı.

        Aktif ve Pasif sigortalı sayıları
        2022 2023 Aralık 2024 Mart Üç aylık fark
        AKTİF SİGORTALILAR 26.344.234 25.358.022 25.193.080 -164.942
        1- Zorunlu 23.741.403 23.021.132 22.909.884 -111.248
        Zorunlu 4/a, 4/b (Tarım Hariç), 4/c 23.202.513 22.538.798 22.455.288 -83.510
        Tarım zorunlu (4/b)(BAĞ-KUR) 512.966 460.260 432.550 -27.710
        Muhtar 25.924 22.074 22.046 -28
        2 - Çırak 636.302 553.344 503.000 -50.344
        3- Yurt dışı Topluluk 15.671 14.037 12.931 -1.106
        4 - Tarım (4/a-2925) 22.987 17.408 16.972 -436
        5- Diğer Sigortalılar 435.548 451.727 448.747 -2.980
        6-Stajyer ve Kursiyerler 1.492.323 1.300.374 1.301.546 1.172
        PASİF SİGORTALILAR
        -Dosya 13.128.225 15.229.174 15.430.717 201.543
        -Kişi 13.933.020 16.030.256 16.239.387 209.131
        1 - Yaşlılık Aylığı Alanlar 9.499.096 11.508.619 11.670.698 162.079
        2 - Malullük Aylığı Alanlar 125.046 124.737 125.170 433
        3 - Vazife Malulü Aylığı Alanlar 15.116 15.472 15.567 95
        4 - Ölüm Aylığı Alanlar (Dosya) 3.335.929 3.424.118 3.461.947 37.829
        5 - Ölüm Aylığı Alanlar (Kişi) 4.107.716 4.193.046 4.238.227 45.181
        6 - Sürekli İşgöremezlik Geliri Alanlar 85.526 87.331 87.963 632
        7 - Sürekli İşgöremezlik Ölüm Geliri Alanlar (Dosya) 67.512 68.897 69.372 475
        8 - Sürekli İşgöremezlik Ölüm Geliri Alanlar (Kişi) 100.520 101.051 101.762 711
        Bağımlılar 34.813.357 34.033.308 33.905.957 -127.351
        Aktif / Pasif Oranı 2,01 1,67 1,63

        AKTİF / PASİF ORANI SON İKİ AYDA AYNI KALDI

        Sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği açısından dikkatle izlenen aktif / pasif dengesi 2023 yılında bozuldu. 2022 yılında 1 emekliye 2,01 çalışan düşerken, 2023 yılında 1 emekliye karşılık 1,67 çalışan düştü. Bu yılın şubat ve mart aylarında ise bu oran 1,63 oldu.

        Ancak, aktif sigortalı görünen kişilerin yaklaşık 2,7 milyonu çırak ve stajyerler ile primini düzenli ödeyemeyen zorunlu tarım BAĞ-KUR’lular ve diğer sigortalılardan oluşuyor. Bu kişiler aktif sigortalı sayısından düşüldüğünde işçi, memur ve esnaf statüsünde çalışanların sayısı 22,5 milyona geriliyor. Bu durumda ise gerçek aktif / pasif oranı 1,46’ya düşüyor.

        ÇALIŞAN EMEKLİ SAYISI ARTIYOR

        Emekli olduktan sonra sigortalı çalışmaya devam edenler için sosyal güvenlik destek primi (SGDP) ödeniyor. SGDP’ne tabi emekli çalışan sayısı 2022 yılında 945 bin iken 2023 yılında 919 bin kişi artarak 1 milyon 865 bin kişiye yükselmişti. Bu yılın ilk üç aylık döneminde ise 78.591 kişi daha artarak 1 milyon 944 bine ulaştı. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da emekli olan EYT’lilerin yaklaşık yarısının sigortalı çalışmaya devam ettiği görülüyor.

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        #Emeklilikte Yaşa Takılanlar
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