SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
üç aylar
GÜNDEM
Haberler >GÜNDEM

Üç aylar 2019 ne zaman başlayacak? Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimi - Üç aylar orucu nedir?

Üç aylar ne zaman? sorusu İslam aleminin en önemli ayları yaklaşırken araştırılıyor. Üç aylar Receb, Şaban ve Ramazan aylarını kapsıyor. Bu aylarda sıkça sorulan soruların başında, üç aylar orucu geliyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 dini günler takvimine göre üç ayların başlangıç tarihi ve tüm detaylar

Giriş: 06.03.2019 - 09:48 | Güncelleme:

Üç aylar olarak bilinen Receb, Şaban ve Ramazan ayları İslam dünyası için oldukça önemli. İbadetlerin yoğun olarak yapıldığı aylar olmalarıyla birlikte üç aylarda kandil günleri de önemli bir yere sahiptirler. 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayı ile İslam dünyası oruç tutarak en önemli ibadetlerinden birini yerine getirecek. Ayrıca üç aylar orucu da merak ediliyor. Peki 2019 yılında üç aylar ne zaman başlayacak? Üç aylar orucu nedir?

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN?

Üç aylar 7 Mart'taki Regaib Kandili'nin ardından 8 Mart'ta Receb ayıyla birlikte başlayacak. Receb ayından sonra sırayla Şaban ve Ramazan aylarının ardından 4 Haziran'da Üç ayların son günü yaşanacak.

ÜÇ AYLAR ORUCU NEDİR?

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhari, Savm, 52-53; Müslim, Sıyam, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dini bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

DİYANET İŞLERİ DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2019

HİCRİ TARİHLER

MİLADİ TARİHLER

GÜN

AY

YIL

GÜN

AY-YIL

HAF.GÜN

DİNİ GÜNLER

1

C.EVVEL

1440

07

OCAK-2019

PAZARTESİ

........

1

C.AHİR

1440

06

ŞUBAT-2019

ÇARŞAMBA

........

30

C.AHİR

1440

07

MART-2019

PERŞEMBE

REGAİB KANDİLİ

1

RECEB

1440

08

MART-2019

CUMA

ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

26

RECEB

1440

02

NİSAN-2019

SALI

MİRAC KANDİLİ

1

ŞABAN

1440

06

NİSAN-2019

CUMARTESİ

...........

14

ŞABAN

1440

19

NİSAN-2019

CUMA

BERAT KANDİLİ

1

RAMAZAN

1440

06

MAYIS-2019

PAZARTESİ

RAMAZAN BAŞLANGICI

26

RAMAZAN

1440

31

MAYIS-2019

CUMA

KADİR GECESİ

29

RAMAZAN

1440

03

HAZİRAN-2019

PAZARTESİ

AREFE

1

ŞEVVAL

1440

04

HAZİRAN-2019

SALI

RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

2

ŞEVVAL

1440

05

HAZİRAN-2019

ÇARŞAMBA

RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

3

ŞEVVAL

1440

06

HAZİRAN-2019

PERŞEMBE

RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

1

ZİLKADE

1440

04

TEMMUZ-2019

PERŞEMBE

........

1

ZİLHİCCE

1440

02

AĞUSTOS-2019

CUMA

........

9

ZİLHİCCE

1440

10

AĞUSTOS-2019

CUMARTESİ

AREFE

10

ZİLHİCCE

1440

11

AĞUSTOS-2019

PAZAR

KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

11

ZİLHİCCE

1440

12

AĞUSTOS-2019

PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

12

ZİLHİCCE

1440

13

AĞUSTOS-2019

SALI

KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

13

ZİLHİCCE

1440

14

AĞUSTOS-2019

ÇARŞAMBA

KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

1

MUHARREM

1441

31

AĞUSTOS-2019

CUMARTESİ

HİCRİ YILBAŞI

10

MUHARREM

1441

09

EYLÜL-2019

PAZARTESİ

AŞURE GÜNÜ

1

SAFER

1441

30

EYLÜL-2019

PAZARTESİ

........

1

R.EVVEL

1441

29

EKİM-2019

SALI

........

11

R.EVVEL

1441​​

08

KASIM-2019​​

CUMA

MEVLİD KANDİLİ

1

R.AHİR

1441​​

28

KASIM-2019​​​

PERŞEMBE

........

1

C.EVVEL

1441

27

ARALIK-2019​​​​

CUMA

........​​​​

REGAİP KANDİLİNDE YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Bu geceye mahsus bir ibadet şekli olmamakla beraber, geceyi tevbe, dua ve ibadetle geçirmek sevap kazanmaya vesile olur.

Üç ayların birincisi olan recep ayının ilk cuma gecesi Regaib gecesi ve 27. gecesi de Mi‘rac gecesidir. Üç ayların ikincisi olan şâban ayının 15. gecesi Berat gecesidir. Üç ayların üçüncüsü olan ramazan ayının 27. gecesi ise Kadir gecesidir.

Bu geceleri vesile ederek nâfile namaz kılmak, Kur'ân-ı Kerîm okuyarak üzerinde düşünmek, tezekkür ve tefekkür etmek yararlı olur. Peygamberimiz Kadir gecesinde nasıl dua edebileceğini soran Âişe vâlidemize şöyle demesini tavsiye etmiştir: Allahümme, inneke afüvvün tühibbü'l-afve fa‘fü annî (Ey Allahım! Sen şüphesiz çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet) (Tirmizî, “Da‘avât”, 84).

REGAİB KANDİLİ'NDE NELER YAPILMALI?

* Bu gece oruçlu olarak karşılanmalıdır.

* Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli.

* Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.

* O gece ile ilgili ayetler, hadisler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.

* Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.S)'e salat-u selamlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

* Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir.

* Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli.

* Bol bol zikir getirilmeli.

* Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı.

* Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X