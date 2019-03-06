Üç aylar olarak bilinen Receb, Şaban ve Ramazan ayları İslam dünyası için oldukça önemli. İbadetlerin yoğun olarak yapıldığı aylar olmalarıyla birlikte üç aylarda kandil günleri de önemli bir yere sahiptirler. 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayı ile İslam dünyası oruç tutarak en önemli ibadetlerinden birini yerine getirecek. Ayrıca üç aylar orucu da merak ediliyor. Peki 2019 yılında üç aylar ne zaman başlayacak? Üç aylar orucu nedir?

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN?

Üç aylar 7 Mart'taki Regaib Kandili'nin ardından 8 Mart'ta Receb ayıyla birlikte başlayacak. Receb ayından sonra sırayla Şaban ve Ramazan aylarının ardından 4 Haziran'da Üç ayların son günü yaşanacak.

ÜÇ AYLAR ORUCU NEDİR?

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhari, Savm, 52-53; Müslim, Sıyam, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dini bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

DİYANET İŞLERİ DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2019

HİCRİ TARİHLER MİLADİ TARİHLER GÜN AY YIL GÜN AY-YIL HAF.GÜN DİNİ GÜNLER 1 C.EVVEL 1440 07 OCAK-2019 PAZARTESİ ........ 1 C.AHİR 1440 06 ŞUBAT-2019 ÇARŞAMBA ........ 30 C.AHİR 1440 07 MART-2019 PERŞEMBE​ REGAİB KANDİLİ​ ​ 1 RECEB​ 1440​ 08 MART-2019​ CUMA ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI 26 RECEB 1440 02 NİSAN-2019 SALI MİRAC KANDİLİ 1 ŞABAN 1440 06 NİSAN-2019 CUMARTESİ ........... 14 ŞABAN 1440 19 NİSAN-2019 CUMA BERAT KANDİLİ 1 RAMAZAN 1440 06 MAYIS-2019 PAZARTESİ RAMAZAN BAŞLANGICI 26 RAMAZAN 1440 31 MAYIS-2019 CUMA KADİR GECESİ 29 RAMAZAN 1440 03 HAZİRAN-2019 PAZARTESİ AREFE 1 ŞEVVAL 1440 04 HAZİRAN-2019 SALI RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün) 2 ŞEVVAL 1440 05 HAZİRAN-2019 ÇARŞAMBA RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün) 3 ŞEVVAL 1440 06 HAZİRAN-2019 PERŞEMBE RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün) 1 ZİLKADE 1440 04 TEMMUZ-2019 PERŞEMBE ........ 1 ZİLHİCCE 1440 02 AĞUSTOS-2019 CUMA ........ 9 ZİLHİCCE 1440 10 AĞUSTOS-2019 CUMARTESİ AREFE 10 ZİLHİCCE 1440 11 AĞUSTOS-2019 PAZAR KURBAN BAYRAMI (1.Gün) 11 ZİLHİCCE 1440 12 AĞUSTOS-2019 PAZARTESİ KURBAN BAYRAMI (2.Gün) 12 ZİLHİCCE 1440 13 AĞUSTOS-2019 SALI KURBAN BAYRAMI (3.Gün) 13 ZİLHİCCE 1440 14 AĞUSTOS-2019 ÇARŞAMBA KURBAN BAYRAMI (4.Gün) 1 MUHARREM 1441 31 AĞUSTOS-2019 CUMARTESİ HİCRİ YILBAŞI 10 MUHARREM 1441 09 EYLÜL-2019 PAZARTESİ AŞURE GÜNÜ 1 SAFER 1441 30 EYLÜL-2019 PAZARTESİ ........ ​1 R.EVVEL 1441​ 29 EKİM-2019​ SALI ........​ ​11 R.EVVEL​ 1441​​ 08 KASIM-2019​​ CUMA MEVLİD KANDİLİ​ ​1 R.AHİR​ 1441​​ 28 KASIM-2019​​​ PERŞEMBE ........​ 1 C.EVVEL ​1441 ​27 ARALIK-2019​​​​ ​CUMA ........​​​​

REGAİP KANDİLİNDE YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Bu geceye mahsus bir ibadet şekli olmamakla beraber, geceyi tevbe, dua ve ibadetle geçirmek sevap kazanmaya vesile olur.

Üç ayların birincisi olan recep ayının ilk cuma gecesi Regaib gecesi ve 27. gecesi de Mi‘rac gecesidir. Üç ayların ikincisi olan şâban ayının 15. gecesi Berat gecesidir. Üç ayların üçüncüsü olan ramazan ayının 27. gecesi ise Kadir gecesidir.

Bu geceleri vesile ederek nâfile namaz kılmak, Kur'ân-ı Kerîm okuyarak üzerinde düşünmek, tezekkür ve tefekkür etmek yararlı olur. Peygamberimiz Kadir gecesinde nasıl dua edebileceğini soran Âişe vâlidemize şöyle demesini tavsiye etmiştir: Allahümme, inneke afüvvün tühibbü'l-afve fa‘fü annî (Ey Allahım! Sen şüphesiz çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet) (Tirmizî, “Da‘avât”, 84).

REGAİB KANDİLİ'NDE NELER YAPILMALI?

* Bu gece oruçlu olarak karşılanmalıdır.

* Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli.

* Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.

* O gece ile ilgili ayetler, hadisler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.

* Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.S)'e salat-u selamlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

* Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir.

* Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli.

* Bol bol zikir getirilmeli.

* Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı.

* Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.