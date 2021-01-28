Üç aylar olarak bilinen Receb, Şaban ve Ramazan ayları İslam dünyası için oldukça önemli. İbadetlerin yoğun olarak yapıldığı aylar olmalarıyla birlikte üç aylarda kandil günleri de önemli bir yere sahiptirler. 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayı ile İslam dünyası oruç tutarak en önemli ibadetlerinden birini yerine getirecek. Ayrıca üç aylar orucu da merak ediliyor. Peki 2021 yılında üç aylar ne zaman başlayacak? Üç aylar orucu nedir?

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN?

2020'de üç aylar 13 Şubat günü Receb ayıyla birlikte başlayacak. Üç aylarda ilk kandil olan Regaib Kandili ise Receb ayında 18 Şubat 2021 günü gerçekleşecek.

Üç ayların ikinci kandili olan Miraç Kandili ise yine Receb ayında 10 Mart günü olacak.

25 Mart 2020 Çarşamba günü başlayacak olan Şaban ayında ise 27 Mart günü Berat Kandilidir.

Üç ayların son ayı olan Ramazan ayında ise çok önemli bir gece olan Kadir Gecesi 8 Mayıs günüdür.

ÜÇ AYLARIN FAZİLETİ NEDİR? ÜÇ AYLAR ORUCU NEDİR?

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhari, Savm, 52-53; Müslim, Sıyam, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dini bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

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