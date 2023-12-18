Ramzan'ın müjdecisi 3 aylar yaklaşıyor! İşte üç aylar başlangıç tarihi
İçerisinde 11 ayın sultanı Ramazan ayının da yer aldığı ve İslam inancında büyük hürmet gören üç aylar için geri sayım başladı. Bilindiği üzere üç aylar aynı zamanda 4 haram aydan biri olan Recep ayının başlamasıyla başlayacak. Peki, üç aylar ne zaman başlayacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hicri Takvim'e göre 2024 üç aylar başlangıcı...
Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte yeni yıl yani 2024'teki dini gün tarihleri de merak edilmeye başladı. Özellikle içerisinde Kuran'ı Kerim'in nazil olmaya başladığı 11 ayın sultanı Ramazan ayını da barındıran üç ayların başlangıç tarihi merak ediliyor. 2024 yılı Recep ayı başlangıcı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hesaplandı. Peki, 2024 Recep ayı başlangıcı yani üç aylar başlangıcı ne zaman? İşte merak edilen üç aylar balangıç tarihi...
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Üç aylar Hicri Recep ayının başlamasıyla birlikte başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Günler Takvimi'ne göre 2024 üç aylar Recep Ayı'nın başlayacağı 12 Ocak Cuma günü başlayacak.
REGAİB KANDİLİ NE ZAMAN?
Üç ayların habercisi olarak kabul edilen Regaib Kandili Recep Ayı'nın ilk Cuma gecesi kutlanacağı için 11 Ocak Perşembe akşamı da Regaib Kandili olarak kutlanacak.
2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ KANDİL TARİHLERİ
11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili
6 Şubat Salı: Mirac Kandili
24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili
14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili
2024 DİNİ BAYRAM TARİHLERİ
10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)
11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)
12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)
15 Haziran Cumartesi: Arefe
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)