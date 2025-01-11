Üç farklı sahnede 'Timsah Ateşi'

Yapımcılığını Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment’ın yaptığı, Timsah Ateşi dördüncü sezonunda da tiyatro severlerin ilgisi ile sahnelenmeye devam ediyor. Timsah Ateşi, 15 Ocak’ta Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM), 19 Ocak’ta Caddebostan Kültür Merkezi’nde ve 22 Ocak’ta Zorlu PSM’de perde açacak.

2019 yılında Edinburgh Fringe Tiyatro Festivali’nde “En İyi Tiyatro” oyunu seçilen ve The Guardian Gazetesi tarafından “Feminist Tarantino gibi” benzetmesi yapılan, Meghan Tyler tarafından kaleme alınan “Timsah Ateşi”nin yönetmenliğini Mehmet Ergen’in üstleniyor.

REKLAM

1989 yılında Kuzey İrlanda’da yaşayan iki kız kardeş ve babalarının çalkantılı hayatlarını konu alan “Timsah Ateşi” oyununda Alannah karakterini Funda Eryiğit, Fianna’yı Hazar Ergüçlü, babaları Peter Devlin’i ise Hidayet Erdinç sahneye taşıyor.

Sevgisiz bir ev, kötürüm bir baba, işlemediği bir suç yüzünden 8 yıl hapis yatan asi bir kız Fianna ile dindar ablası Alannah’ın hikayesinde, temposu bir an bile olsun düşmeyen, sürreal, grotesk bir kara-komedi seyirciyle buluşuyor.

Oyunun biletlerine ise Biletix, Passo, Biletinial ve Bubilet’den ulaşılabilir.

Ocak-Şubat 2025 programı

15 Ocak 2025 – Atatürk Kültür Merkezi (AKM)

19 Ocak 2025 – Caddebostan Kültür Merkezi

22 Ocak 2025 – Zorlu PSM

16 Şubat 2025 – Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi – Ankara

25 Şubat 2025 – Zorlu PSM