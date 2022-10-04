ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM ÖZETİ

Rüçhan’ı Türkan’a şiddet uygularken yakalayan Nesrin, Rüçhan’ı dinlemeden Türkan’ı elinden çekip alır ve baba evine götürür. Somer, Türkan’ı alıp yanına getirmek istese de Nesrin buna izin vermez. Türkan annesini ikna etmek için Somer’i sevdiğini ve Rüçhan Hanımla yaşadıkları sorunlu günlerin geride kaldığını söyler. Fakat Nesrin ikna olmaz.

Uzun bir aradan sonra Nesrin’in yeniden yerine gelen hafızası aileyi sevince boğar. Sadık, Nesrin’e hatırlayamadığı zamanları anlatır. Mine, Somer’in ilgisini çekememesinin sebebini bebeği Kiraz’ın varlığı olarak yorumlar. Mine, ağır bir lohusa depresyonunun içinde olduğu için Kiraz’a istemeden de olsa zarar verir. Kiraz’ın yaşadığı rahatsızlık Somer’i zor durumda bırakır.

Derya, telefonlarına çıkmayan Hakan’ın peşine düşer. Serdar, Dönüş ve Derya, Hakan’ı bulmak için İzmir’e gider. Derya’nın Hakan’ın gidişiyle yaşadığı üzüntü ve Fatih’in babası olduğunu iddia etmesi üzerine içine düştüğü depresyona kıyamayan Serdar, Dönüş ve Derya, gerçekler ve tatlı yalanlar arasında kalır.

Rüçhan, Mustafa’nın varlığından rahatsız olur ve Mustafa’nın neden Ayvalık’ta olduğunu sorgular. Özer, yıllar önceki aşkı ve oğlu Mustafa’nın annesi Sevilay’la yeniden karşılaşır.

Türkan ve Somer aralarındaki engellere rağmen kavuşabilecek mi? Derya, Hakan’ın gidişiyle kırılan kalbini onarabilecek mi? Rüçhan, Türkan ve Nesrin’e karşı kendisini haklı çıkarabilecek mi?